Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-18T11:00+0300
https://ria.ru/20191218/1562518935.html
Патрушев призвал содействовать развитию мирного диалога в Афганистане
https://cdn23.img.ria.ru/images/153135/27/1531352756_0:0:3018:1698_1036x0_80_0_0_4980f949c245fae0a2d071c3dabc399e.jpg
РИА Новости

Патрушев призвал содействовать развитию мирного диалога в Афганистане

11:00 18.12.2019
106
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 18 дек - РИА Новости. Международное сообщество должно оказывать помощь в налаживании мирного внутриполитического диалога в Афганистане, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Необходимо оказывать всестороннюю политическую поддержку скорейшему началу комплексного внутриполитического мирного процесса", - сказал Патрушев на проходящей в среду в Тегеране многосторонней встрече секретарей советов безопасности и советников по национальной безопасности, посвящённой афганской проблематике.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Вчера, 10:50
ИГ* готовит плацдарм для вторжения в Центральную Азию, заявил Патрушев
Он заявил о значительном потенциале московского формата консультаций по афганской проблеме, позволяющем региональным партнёрам вести скоординированную работу. "Помимо этого, рассчитываем на деятельное участие партнёров в работе контактной группы "ШОС - Афганистан", - продолжил секретарь Совбеза РФ.
Он заявил о важности недопущения распространения террористической угрозы из Афганистана в соседние государства и призвал усилить коллективное взаимодействие государств-участников встречи с властями этой страны.
Он напомнил, что под эгидой Организации Договора о коллективной безопасности регулярно проводятся оперативно-профилактические операции, благодаря которым только в этом году по подозрению в причастности к международным террористическим организациям было проверено более 250 тысяч человек, задержано около 100 террористов, ещё 61 человек объявлен в международный розыск. Кроме того, силовикам удалось ликвидировать 39 каналов нелегальной миграции.
Скорая помощь в Афганистане
Вчера, 10:21
В Афганистане четыре человека погибли при взрыве бомбы
"Не менее важной задачей является необходимость предотвращения проникновения под видом беженцев на территорию Афганистана иностранных террористов иностранных государств из зон боевых действий", - сказал Патрушев.
Он считает необходимым усилить информационный обмен между государствами, что поможет привлечь боевиков к уголовной ответственности, а также выступил за упрощение процедур выдачи преступников. "Призываем к активному совместному наполнению и развитию банка данных ФСБ России по противодействию терроризму", - добавил Патрушев.
Государственные флаги стран-участниц ОДКБ
17 декабря, 13:40Война в Сирии
В ОДКБ обеспокоены "перетеканием" ИГ* из Сирии в Афганистан
Ещё одним направлением сотрудничества он назвал борьбу с финансированием террористов, которые получают значительную часть доходов от афганского наркобизнеса. В этой связи он подчеркнул важность проведения операций по борьбе с наркотрафиком и призвал оказывать всестороннюю поддержку афганским силовикам в области подготовки кадров.
Во встрече, проходящей в среду в Тегеране, участвуют делегации Ирана, России, Афганистана, Китая, Индии, Таджикистана и Узбекистана.
110010
Обсудить 0
ФСБ РФУзбекистанТаджикистанТегеран (город)Николай ПатрушевВ мире
Рекомендуем
Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани
Спецпредставитель CША встретился с президентом Афганистана
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Патрушев встретился с советником главы Афганистана по нацбезопасности
Президент Ирана Хасан Рухани
Иран объявил об испытании центрифуг вне рамок ядерной сделки
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
ИГ* готовит плацдарм для вторжения в Центральную Азию, заявил Патрушев
Специальный представитель США по Северной Корее Стивен Биган
Пекин поприветствовал визит спецпредставителя США по КНДР в Китай
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Патрушев обсудил с иранским коллегой сотрудничество по безопасности
Панорама Тегерана, Иран
В Тегеране закончилось второе заседание консультаций по Афганистану
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани
Секретарь СБ Ирана поблагодарил Россию за позицию по ядерной сделке
Солдаты армии США во время обеда в Мосуле, Ирак
Госдеп США планирует к концу мая сократить персонал в Ираке на 28%
Скорая помощь в Афганистане
В Афганистане четыре человека погибли при взрыве бомбы
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров встретится с главой МИД Японии 19 декабря
Андрей Антоненко
Подозреваемый по делу Шеремета отказался давать показания
Военный корабль Южной Кореи
СМИ: Южная Корея присоединится к операции США в Ормузском проливе
Дамаск
Минобороны: США дезинформируют мировое сообщество о ситуации в Сирии
Крым. Массандровский дворец
В "Императорский маршрут" по Крыму вошли три дворца династии Романовых
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:24Контактная группа по Донбассу не согласовала обмен и разведение сил
01:43Армия Хафтара продвигается к центру Триполи
01:42Генассамблея призвала США выдавать визы направляющимся в ООН делегатам
01:39В австралийском штате объявили режим ЧС из-за пожаров
01:35В Мексике расследуют связи полицейского руководства с наркомафией
01:35Финский журналист восхитился железными дорогами в России
01:33ЕС порекомендовали выработать "долгосрочную стратегию" сдерживания РФ
01:31Ирина Шейк снялась для японского глянца в образе советской работницы
01:29В сенате США придумали, как еще наказать Россию за "Крым и Донбасс"
01:25ЕП ждет, что Венецианская комиссия оценит закон о СМИ-иноагентах в РФ
01:21На вокзале Симферополя для туристов откроют информационный центр
01:10СМИ: на севере Йемена восемь человек умерли от свиного гриппа
01:03Спецпредставитель ОБСЕ по переговорам в Минске уходит со своего поста
00:58Киев оказался не готов к обмену пленными в Донбассе, заявили в ЛНР
00:56ЕП хочет расширить трактовку условий снятия санкций с России
00:50СМИ: КС Украины отказался восстановить экс-главу суда в должности
00:46Строительство порта под Калининградом завершат не раньше 2021 года
00:41Косачев одобрил принятие ООН резолюции против героизации нацизма
00:37Киев не провел разбирательств по обстрелам в Донбассе, заявили в ДНР
00:34Симоньян прокомментировала угрозы в адрес журналистов Sputnik Estonia
Лента новостейМолния