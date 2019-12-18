Патрушев призвал содействовать развитию мирного диалога в Афганистане

ТЕГЕРАН, 18 дек - РИА Новости. Международное сообщество должно оказывать помощь в налаживании мирного внутриполитического диалога в Международное сообщество должно оказывать помощь в налаживании мирного внутриполитического диалога в Афганистане , заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев

"Необходимо оказывать всестороннюю политическую поддержку скорейшему началу комплексного внутриполитического мирного процесса", - сказал Патрушев на проходящей в среду в Тегеране многосторонней встрече секретарей советов безопасности и советников по национальной безопасности, посвящённой афганской проблематике.

Он заявил о значительном потенциале московского формата консультаций по афганской проблеме, позволяющем региональным партнёрам вести скоординированную работу. "Помимо этого, рассчитываем на деятельное участие партнёров в работе контактной группы "ШОС - Афганистан", - продолжил секретарь Совбеза РФ.

Он заявил о важности недопущения распространения террористической угрозы из Афганистана в соседние государства и призвал усилить коллективное взаимодействие государств-участников встречи с властями этой страны.

Он напомнил, что под эгидой Организации Договора о коллективной безопасности регулярно проводятся оперативно-профилактические операции, благодаря которым только в этом году по подозрению в причастности к международным террористическим организациям было проверено более 250 тысяч человек, задержано около 100 террористов, ещё 61 человек объявлен в международный розыск. Кроме того, силовикам удалось ликвидировать 39 каналов нелегальной миграции.

"Не менее важной задачей является необходимость предотвращения проникновения под видом беженцев на территорию Афганистана иностранных террористов иностранных государств из зон боевых действий", - сказал Патрушев.

Он считает необходимым усилить информационный обмен между государствами, что поможет привлечь боевиков к уголовной ответственности, а также выступил за упрощение процедур выдачи преступников. "Призываем к активному совместному наполнению и развитию банка данных ФСБ России по противодействию терроризму", - добавил Патрушев.

Ещё одним направлением сотрудничества он назвал борьбу с финансированием террористов, которые получают значительную часть доходов от афганского наркобизнеса. В этой связи он подчеркнул важность проведения операций по борьбе с наркотрафиком и призвал оказывать всестороннюю поддержку афганским силовикам в области подготовки кадров.