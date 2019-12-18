Госдума приняла во втором чтении законопроект о виноделии без поправок

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект о виноградарстве и виноделии в России, вводящий единое комплексное правовое регулирование в сфере производства и оборота продукции виноделия, не внеся в него никаких изменений по сравнению с первым чтением и отклонив все 189 поданных к нему поправок. Третье чтение пройдет также в среду в течение дня.
Документ, внесенный группой депутатов, среди которых Сергей Неверов, Владимир Жириновский, Геннадий Онищенко, Анатолий Аксаков и Владимир Кашин, направлен на повышение качества продукции и конкурентоспособности напитков, произведенных из российского винограда. При этом устанавливаются правовые и организационные основы в области производства, оборота и потребления продукции виноградарства и виноделия.
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Законопроект станет базовым для отрасли – практически с нуля создается правовое регулирование отечественного виноградарства и виноделия, пояснял ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин. Российское вино, по его словам, должно производиться только из выращенного в РФ винограда, и законопроектом создаются для этого все условия.
В документе формулируются основные понятия, устанавливаются особые требования к сырью и материалам, а также предусматривается поддержка отечественных производителей и защита потребителей от подделок, пояснял спикер. Создание отрасли виноградарства и виноделия сыграет серьезную роль в развитии экономики страны – за счет новых рабочих мест, импортозамещения и дополнительных доходов в бюджеты регионов – Краснодара, Крыма, Севастополя, Ростовской области, Дагестана, Ставрополя, Волгограда и Астрахани, полагает Володин.
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В целях противодействия незаконному производству и обороту винодельческой продукции законопроектом вводятся специальные нормы, определяющие, какая продукция признается фальсифицированной, недоброкачественной и контрафактной, а также вводится запрет на производство и оборот такой продукции. Так, фальсификатом будут считаться напитки, которые сопровождаются ложной или неточной информацией, вводящей потребителя в заблуждение относительно состава, свойств, качеств, происхождения или производителя.
Может появиться и ряд особенностей маркировки и продажи вина в рознице. В частности, производители и продавцы должны будут довести до сведения потребителей информацию о сорте, месте происхождения и годе урожая винограда, из которого произведено вино. На этикетке виноградосодержащего алкоголя крепостью не более 22% должно быть указано, что эти напитки не являются вином. При этом в торговом зале продажа подобных напитков будет отделена от вина, тогда как размещение на полках магазинов напитков из российского винограда будет сопровождаться надписью "Вино России".
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