В Раде заявили о неспособности Украины поставить Перу один Ан-178

Дубинский напомнил, что "Укроборонпром" в лице компании "Спецтехноэкспорт" выиграл тендер МВД Перу и заключил с Лимой контракт стоимостью около 65 миллионов долларов (около четырех миллиардов рублей. — Прим. ред.) на поставку и обслуживание одного Ан-178, и эта сделка стала первой подобной с 2015 года.

При этом, по словам депутата, "пикантность" контракта заключается в том, что у компании " Антонов " нет данного самолета. Депутат указал, что это не первый подобный случай для Украины. Киев и ранее подписывал контракты на поставку несуществующих новых самолетов с такими странами, как Казахстан, Египет, Туркмения, однако не выполнил ни один из них.

"Что же касается выполнения контракта с Национальной полицией Перу, то сразу после его подписания у многих экспертов появились сомнения в выполнении заказа. Ведь в Ан-178 необходимо заменить значительную часть российских комплектующих, которых попросту нет", — указал парламентарий.

Концерн "Укроборонпром" — объединение предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины под государственным управлением. В состав концерна входят предприятия ОПК, осуществляющие деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной техники и боеприпасов.