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В Раде заявили о неспособности Украины поставить Перу один Ан-178
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РИА Новости

В Раде заявили о неспособности Украины поставить Перу один Ан-178

02:42 18.12.2019 (обновлено: 10:54 18.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей МамонтовИспытательный цех предприятия "Серийный завод "Антонов"
Испытательный цех предприятия Серийный завод Антонов
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Испытательный цех предприятия "Серийный завод "Антонов" . Архивное фото
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Александр Дубинский заявил, что концерн "Укроборонпром" не способен выполнить контракт на поставку Перу одного самолета Ан-178. Об этом парламентарий рассказал в статье на своем сайте Dubinsky.pro.
Дубинский напомнил, что "Укроборонпром" в лице компании "Спецтехноэкспорт" выиграл тендер МВД Перу и заключил с Лимой контракт стоимостью около 65 миллионов долларов (около четырех миллиардов рублей. — Прим. ред.) на поставку и обслуживание одного Ан-178, и эта сделка стала первой подобной с 2015 года.
Цех завода, входящего в состав ГК Укроборонпром
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При этом, по словам депутата, "пикантность" контракта заключается в том, что у компании "Антонов" нет данного самолета. Депутат указал, что это не первый подобный случай для Украины. Киев и ранее подписывал контракты на поставку несуществующих новых самолетов с такими странами, как Казахстан, Египет, Туркмения, однако не выполнил ни один из них.
"Что же касается выполнения контракта с Национальной полицией Перу, то сразу после его подписания у многих экспертов появились сомнения в выполнении заказа. Ведь в Ан-178 необходимо заменить значительную часть российских комплектующих, которых попросту нет", — указал парламентарий.
Концерн "Укроборонпром" — объединение предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины под государственным управлением. В состав концерна входят предприятия ОПК, осуществляющие деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной техники и боеприпасов.
Ан-178 — украинский ближнемагистральный транспортный самолет на базе Ан-158 (модификации Ан-148) грузоподъемностью 18 тонн. Ан-178 позиционируется на рынке как замена транспортным Ан-12. На данный момент ГП "Антонов" произвело два экземпляра самолета, включая опытную машину для статических испытаний.
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Александр ДубинскийПартия "Слуга народа"Ситуация на УкраинеУкроборонпромГП "Антонов"Верховная Рада УкраиныПеруВ мире
Популярные комментарии
На нет, как говориться и суда нет. А предоплату мы вам вернём, потом, половину...
18 декабря, 06:41
CCicicipi
66540001
вроде и интернет есть и СМИ и разведка..а в Перу видать ни чего этого не существует, коль к хохлам сунулись за самолетом)) Это до чего же нужно быть тупыми, что бы покупать да за копейки у хохлов металлолом с крыльями и при этом не получить его))
18 декабря, 06:57
Андрей Воскрецов
38360001
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