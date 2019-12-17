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В Совфеде назвали запуск "Северного потока — 2" ответом на санкции США
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РИА Новости

В Совфеде назвали запуск "Северного потока — 2" ответом на санкции США

23:40 17.12.2019 (обновлено: 23:47 17.12.2019)
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© Nord Stream 2 / Paul LangrockСтроительство газопровода "Северный поток-2"
Строительство газопровода Северный поток-2
© Nord Stream 2 / Paul Langrock
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Санкции США против газопровода "Северный поток — 2" создадут сложности в его реализации, но проект уже не остановить, РФ планирует дать газ через него уже в ближайшее время, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.
Сенат США проголосовал во вторник за оборонный бюджет в размере 738 миллиардов долларов, куда включены санкции против газопровода "Северный поток — 2" и военная помощь Украине, следует из итогов голосования.
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"Проблемы проекту "Северный поток — 2" решение палаты Конгресса США, безусловно, создаст. То есть трудностей в его реализации прибавится. Но проект уже не остановить. Он будет. И немцы не позволят американцам лишить их суверенного права торговать с Россией. Поэтому наш ответ один: дать газ в Европу уже в ближайшее время через трубы "Северного потока — 2", - заявил Морозов.
Он считает, что санкции США против газопровода направлены не столько против России, столько против Германии и других европейских стран.
Говоря о выделении в оборонном бюджете США финансовых средств на помощь Украине, Морозов назвал это "дешёвым откупом от неё".
"Эти деньги ничего для обороноспособности Украины не решают", - сказал он.
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