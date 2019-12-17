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История многодетной семьи из Химози обросла жуткими эпизодами
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РИА Новости

История многодетной семьи из Химози обросла жуткими эпизодами

19:53 17.12.2019 (обновлено: 20:31 17.12.2019)
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© СК РФСледственные действия в деревни Химози Ленинградской области
Следственные действия в деревни Химози Ленинградской области
© СК РФ
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости, Анастасия Гнединская. Внушительный арсенал оружия, забитые дети, которые не ходили в школу и нигде не числились, глава семейства, подозреваемый в продолжительном сексуальном насилии над 13-летней дочерью, — случившееся в небольшом поселке Химози под Гатчиной шокировало всех. Сейчас следствие распутывает эту страшную историю о затворнической жизни многодетной семьи. Возбуждено несколько уголовных дел, а 46-летний Андрей Б., державший в страхе своих близких, взят под стражу. Из восьмерых детей шестеро — несовершеннолетние. Со всеми работают медики и психологи. А деревенская эпопея продолжает обрастать жуткими подробностями.

"Света чуть ли не каждый год ходила беременная"

Дом, где проживала семья Андрея Б., стоит на самом краю деревни. Трехэтажный особняк окружен высоким забором. Что творилось за ним, жители Химози не подозревали до того момента, пока не нагрянула полиция. На грудах хлама разбросано оружие, на полках — иконы, а одна из комнат переоборудована под площадку для боевой подготовки — с канатами и шведскими стенками. В другом помещении среди тряпья оперативники нашли окровавленные матрацы. Картину дополнял возвышающийся во дворе крест.
Андрея Б. и его жену Светлану доставили в следственный отдел. После допроса начали вскрываться факты, которых не ожидал никто. Светлана рассказала, что приходится мужу двоюродной сестрой. Пятерых детей она родила дома, в ванной. Но самое ужасное — о многолетнем насилии над дочерью она знала. Однако боялась сообщить кому-то, так как супруг угрожал, что "отрежет язык или расстреляет". Учитывая найденный в особняке арсенал — автоматы Калашникова, пистолеты, пулемет, ружья, гранаты, — поверить в это было несложно.
© СК РФСледственные действия в деревне Химози Ленинградской области
Следственные действия в деревни Химози Ленинградской области
© СК РФ
Следственные действия в деревне Химози Ленинградской области
Кроме того, все эти годы дети росли "невидимками" — у них не было свидетельств о рождении (зарегистрированы были только два старших сына), они не посещали школу и детский сад. Как семье удавалось сохранить благополучный вид перед соседями, остается только догадываться. Но жители деревни отзываются об Андрее как о чуть ли не идеальном семьянине и уверяют, что соседа подставили.
"Семья очень положительная, детки воспитанные. Да, они сильно отличаются от той шпаны, что бегает по деревне с бутылкой пива. Каждое воскресенье Андрей со Светой и ребятами ездили в церковь, держали все посты, — делится подробностями жительница поселка Анна (имя изменено). — Да, Света чуть ли не каждый год ходила беременная. Но ведь для верующей семьи это норма. Сам Андрей каждую весну красил дзоты, высаживал рядом елочки. На крупные военные праздники вывешивал во дворе Андреевский флаг".
Крест, который оперативники приняли за могильный, по словам соседей семьи — поминальный. "У нас здесь в Великую Отечественную войну велись ожесточенные бои, был Красногвардейский рубеж. Полегло много солдат. В память о них Андрей и установил этот крест. Почему у себя на участке? Может, чтобы вандалы не осквернили?" — предполагает собеседница.
И лишь в администрации поселения объяснили, что семья вела почти затворнический образ жизни. "За ограду участка дети выходили крайне редко — только в церковь. Мать видели, лишь когда та пасла коз на прилегающем к участку поле. Продуктами и всем необходимым семью снабжал отец", — рассказала РИА Новости глава администрации Марина Бычинина.
© СК РФСледственные действия в деревне Химози Ленинградской области
Следственные действия в деревни Химози Ленинградской области
© СК РФ
Следственные действия в деревне Химози Ленинградской области
Почему семьей не заинтересовались органы опеки? По словам Марины Валентиновны, для чиновников дети были невидимками: "В этом доме ведь не зарегистрированы ни родители, ни дети. Строение и участок принадлежат совершенно постороннему человеку. Если бы соседи обращались к нам с жалобами на семью, на условия, в которых содержатся дети, мы бы отреагировали. Но ведь ни одного сигнала не было".

"Изображал из себя Николая II"

Все опрошенные РИА Новости жители Химози в один голос твердили: семья посещает Покровский собор в Гатчине. Впрочем, местный староста, даже взглянув на фото Андрея, уверял: таких прихожан у них нет. И только протоиерей отец Михаил после атаки журналистов "вспомнил", что храм посещает Светлана с детьми. Заходил на службы пару раз и Андрей. Причем в довольно странном виде.
"На нем был полковничий мундир царской армии, бородка выстрижена, как у Николая II. Он явно изображал из себя императора. И жену свою, Светлану, видимо, попросил одеться, как императрица. На ней было пышное платье. Детишки тоже такие нарядные. Но это было очень давно, лет десять-пятнадцать назад. Несколько раз он к нам приходил в таком виде, а потом перестал", — сообщил по телефону отец Михаил.
— Вы не спросили, почему он так одет?
— Нет. А зачем? У нас нет запрета на мундиры.
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Год назад, уточняет священник, в храм начала ходить Светлана с детьми: "Одно время мы им с одеждой помогали, с едой. Но в последние месяцы они не нуждались".
Уже известно, что о насилии в семье Б. заявила одна из прихожанок. Но батюшка непреклонен: ему ни на исповеди, ни в частных беседах никто не жаловался.

"Муж запретил Свете общение с родственниками"

Чем занимался Андрей Б., на что покупал оружие и содержал семью? Отец Михаил говорит, что одно время "был статистом". В то же время из открытых источников известно, что на него были зарегистрированы две фирмы. Обе на данный момент закрыты. Одна занималась производством статуэток из дерева, шкатулок, футляров для ювелирных изделий и ножей. Впрочем, потом он сменил фамилию и открыл новую контору. Зачем понадобилось менять фамилию, остается только догадываться. Возможно, причина — в конфликте с матерью.
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Родители Андрея живут в Санкт-Петербурге и тоже ведут затворнический образ жизни. По словам соседки, его мать никого к себе не пускает. Если и разговаривает с кем-то, то только через дверь. Андрей тоже прописан в этой "двушке". Но соседка заверяет, что видела его последний раз лет 20 назад: "Потом Вера Ивановна сказала, что он умер".
В квартире матери такая же обстановка, как была в доме у Андрея. "Несколько лет назад, когда я был еще мастером, ходил к ним по вызову о протечке, — вспоминает представитель управляющей компании, где в качестве одного из учредителей выступает мать Андрея. — В квартире был хлам, нельзя было пройти в кухню — все завалено. Икон на стенах я не видел, но знаю, что Вера Ивановна — сильно верующая. Знаю также, что она является учредительницей религиозной организации".
А такое сообщение в 2017 году оставила в соцсетях двоюродная сестра Светланы, жены Андрея:
"Прошу помощи! Помогите найти двоюродную сестру. Не выходит на связь с 2000 года. Наши мамы двойняшки, и мы виделись последний раз на похоронах ее мамы. В 1997-м полгода жили вместе, но после замужества муж приобщал ее к какой-то религии и запретил общение с родственниками. На 2000 год у нее было двое детей — Павел 1996 г. р. и Петр 1998 г. р. Мать мужа по телефону не дает никакой информации".
Мы попытались связаться с Мариной, но она на обращение не откликнулась. И пока в этой истории гораздо больше вопросов, чем ответов.
5426237221
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ГатчинаСанкт-ПетербургОбщество
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