Верховная рада отменила вечернее заседание

КИЕВ, 17 дек - РИА Новости. Глава фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в Глава фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия сообщил об отмене вечернего заседания парламента во вторник из-за того, что оппозиция заблокировала трибуну Рады.

Украинская оппозиционная фракция "Батькивщина" и "Оппозиционная платформа – за жизнь" во вторник заблокировали президиум Рады из-за законопроекта о рынке земли. Депутаты выступают против рассмотрения документа в четверг, так как по нему нет консенсуса в обществе и не рассмотрены все поправки. Спикер парламента Дмитрий Разумков досрочно закрыл утреннее заседание для проведения консультаций лидеров парламентских фракций по законопроекту о рынке земли и заявил, что депутаты продолжат работу в 17.00 мск.

"Вероятно, что в 16.00 (17.00 мск) мы просто откроем заседание, потому что так нужно по регламенту, и потом сразу закроем. Это было требование всех фракций, хотя я считаю, что это неконструктивно, если мы заблокируем работу парламента", - сказал Арахамия в комментарии журналистам, общение которых транслировал телеканал "Наш"

По его словам, если оппозиция продолжит блокировать трибуну Рады и не удастся договориться, монобольшинство разблокирует трибуну "силовым методом". "У нас большая фракция, у них маленькая фракция. У нас есть чемпионы по борьбе, а у них нет", - добавил депутат.

Арахамия также не исключил, что Рада внесет изменения в календарный план своей работы и сделает две недели пленарными накануне Нового года. "Если будет такая тактика (блокирования – ред.), мы сделаем рабочими еще две недели в этом месяце и будет сидеть здесь и работать", - сказал он.

Позже спикер Рады Разумков открыл и сразу же закрыл вечернее заседание парламенте, отметив, что продолжатся политические консультации. Следующее заседание Рады состоится в среду.

Несколько акций проходят во вторник у здания Верховной рады в Киеве, в том числе митинг против законопроекта о продаже сельскохозяйственных земель. Бессрочную акцию протестов аграриев против рынка земли ранее анонсировала лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.