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2019-12-17T17:30+0300
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Верховная рада отменила вечернее заседание
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РИА Новости

Верховная рада отменила вечернее заседание

17:30 17.12.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники митинга против продажи земли возле здания Верховной Рады в Киеве
Участники митинга против продажи земли возле здания Верховной Рады в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 17 дек - РИА Новости. Глава фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия сообщил об отмене вечернего заседания парламента во вторник из-за того, что оппозиция заблокировала трибуну Рады.
Украинская оппозиционная фракция "Батькивщина" и "Оппозиционная платформа – за жизнь" во вторник заблокировали президиум Рады из-за законопроекта о рынке земли. Депутаты выступают против рассмотрения документа в четверг, так как по нему нет консенсуса в обществе и не рассмотрены все поправки. Спикер парламента Дмитрий Разумков досрочно закрыл утреннее заседание для проведения консультаций лидеров парламентских фракций по законопроекту о рынке земли и заявил, что депутаты продолжат работу в 17.00 мск.
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"Вероятно, что в 16.00 (17.00 мск) мы просто откроем заседание, потому что так нужно по регламенту, и потом сразу закроем. Это было требование всех фракций, хотя я считаю, что это неконструктивно, если мы заблокируем работу парламента", - сказал Арахамия в комментарии журналистам, общение которых транслировал телеканал "Наш".
По его словам, если оппозиция продолжит блокировать трибуну Рады и не удастся договориться, монобольшинство разблокирует трибуну "силовым методом". "У нас большая фракция, у них маленькая фракция. У нас есть чемпионы по борьбе, а у них нет", - добавил депутат.
Арахамия также не исключил, что Рада внесет изменения в календарный план своей работы и сделает две недели пленарными накануне Нового года. "Если будет такая тактика (блокирования – ред.), мы сделаем рабочими еще две недели в этом месяце и будет сидеть здесь и работать", - сказал он.
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Позже спикер Рады Разумков открыл и сразу же закрыл вечернее заседание парламенте, отметив, что продолжатся политические консультации. Следующее заседание Рады состоится в среду.
Несколько акций проходят во вторник у здания Верховной рады в Киеве, в том числе митинг против законопроекта о продаже сельскохозяйственных земель. Бессрочную акцию протестов аграриев против рынка земли ранее анонсировала лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.
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Парламент Украины 13 ноября принял в первом чтении законопроект, который отменяет с 1 октября 2020 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Согласно документу, возможность покупать землю будет у украинских физических и юридических лиц, территориальных общин и государства. Также собственниками земель сельхозназначения смогут стать иностранцы и лица без гражданства, если получат их по наследству, но будут обязаны за год продать участок. Законопроект предусматривает временный запрет на покупку земли компаниями с иностранным собственником до 1 января 2024 года.
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Давид АрахамияДмитрий РазумковСитуация на УкраинеВерховная Рада УкраиныЮлия ТимошенкоПартия "Батькивщина"КиевУкраинаВ мире
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