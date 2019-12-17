В Казахстане при столкновении поезда с машиной погибли два человека

АЛМА-АТА, 17 дек – РИА Новости. Два человека погибли, еще один госпитализирован в результате столкновения грузового поезда с автомобилем в Карагандинской области Казахстана, сообщила пресс-служба областного департамента полиции.
По данным полиции, столкновение автомашины Toyota Land Cruiser Prado под управлением 56-летнего водителя с грузовым поездом произошло во вторник в 37 километрах от города Балхаш на неоснащенном шлагбаумом железнодорожном переезде.
"В результате ДТП водитель автомашины и его 33-летний пассажир от полученных травм скончались на месте, а 47-летний пассажир данной машины с различными травмами доставлен медучреждение", - говорится в сообщении полиции.
По данному факту начато расследование, назначены соответствующие экспертизы.
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