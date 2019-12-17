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Зеленский продолжает политику Порошенко в Донбассе, заявили в ДНР
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РИА Новости

Зеленский продолжает политику Порошенко в Донбассе, заявили в ДНР

15:37 17.12.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
ДОНЕЦК, 17 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский продолжает политику своего предшественника Петра Порошенко в решении конфликта в Донбассе, заявил в ходе брифинга глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.
"С приходом в Киеве новой власти для жителей Донбасса ничего не изменилось. Политика Порошенко, основанная на полном безразличии к судьбам миллионов жителей и имеющая своей целью реинтегрировать обратно только территории, по сути продолжается Зеленским и его командой",- сказал Пушилин в ходе совместного брифинга с главой ЛНР Леонидом Пасечником.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаПетр ПорошенкоВладимир ЗеленскийВ мире
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