Зеленский продолжает политику Порошенко в Донбассе, заявили в ДНР

"С приходом в Киеве новой власти для жителей Донбасса ничего не изменилось. Политика Порошенко, основанная на полном безразличии к судьбам миллионов жителей и имеющая своей целью реинтегрировать обратно только территории, по сути продолжается Зеленским и его командой",- сказал Пушилин в ходе совместного брифинга с главой ЛНР Леонидом Пасечником.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.