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Депутата заксобрания Ленобласти заподозрили в мошенничестве
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РИА Новости

Депутата заксобрания Ленобласти заподозрили в мошенничестве

15:24 17.12.2019 (обновлено: 16:46 17.12.2019)
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© МВД РФОперации по пресечению вывода денег из России за рубеж
Операции по пресечению вывода денег из России за рубеж
© МВД РФ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 дек — РИА Новости. Депутата законодательного собрания Ленинградской области Елену Маханек задержали в Санкт-Петербурге, женщину подозревают в мошенничестве, сообщает ГСУ СК по городу.
По версии следствия, Маханек причастна к хищению средств ОАО "Газпром газораспределение". В рамках уголовного дела также задержаны заместитель гендиректора по капитальному строительству и инвестициям ОАО "Газпром газораспределение" Олег Коваль и гендиректор ООО "Межрегионстрой" Александр Шульга,
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Как отмечает ведомство, в декабре 2013 года Коваль заключил два договора подряда с Шульгой на сумму более 70 миллионов рублей на выполнение строительно-монтажных работ объектов газового хозяйства в Вологодской области.

"С декабря 2013 года по апрель 2015 года Маханек от лица подрядчика предоставляла в адрес заказчика подложные справки о стоимости выполненных работ и акты о приемке, подписанные Шульгой, свидетельствующие о якобы выполненных работах на общую сумму более 53 миллионов рублей. Коваль, согласно отведенной ему роли в преступлении, обеспечил принятие якобы выполненных указанных работ", - отметили в СК.

По данным следствия, на счет подрядчика было перечислено более 53 миллионов рублей, которые позднее были перечислены на счета юридических лиц, подконтрольных Маханек и Шульге. Ущерб, причиненный ОАО "Газпром газораспределение", в СК оценили в 21 миллион рублей.
Во вторник Миханек задержали сотрудники СК и ФСБ. Решается вопрос о предъявлении женщине обвинения и избрании меры пресечения. Шульга и Коваль находятся под подпиской о невыезде.
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