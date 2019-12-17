Многоквартирный дом сдан в строй в поселке Ретюнь Ленобласти

Он добавил, что всего в текущем году в Ленинградской области в рамках программы новое жилье получили 107 семей, в том числе 68 молодых специалистов. Кроме того, по словам собеседника агентства, в 2019 году в Ленинградской области по программе "Устойчивое развитие сельских территорий" проведен капитальный ремонт 22 домов культуры, завершается строительство двух сельских медицинских учреждения, шести универсальных спортивных площадок, 15 детских площадок и объектов сельского благоустройства, возводимых за счёт грантовой поддержки местных инициатив. Завершается прокладка 53,4 километра распределительных газовых сетей, 15 километров сетей водоснабжения, 3,2 километра автомобильных дорог.