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Ленинградская область
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Многоквартирный дом сдан в строй в поселке Ретюнь Ленобласти
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РИА Новости

Многоквартирный дом сдан в строй в поселке Ретюнь Ленобласти

15:18 17.12.2019
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© РИА Новости / Евгений БиятовСвязка ключей от квартир многоэтажного жилого дома
Связка ключей от квартир многоэтажного жилого дома
© РИА Новости / Евгений Биятов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 дек - РИА Новости. Многоквартирный дом сдан в эксплуатацию в поселке Ретюнь Лужского района Ленинградской области, сообщил РИА Новости рассказал представитель пресс-службы обладминистрации.
По его словам, дом возведен в рамках федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий".
Новые квартиры в доме получили 12 семей сотрудников животноводческого предприятия "Рассвет", ставшие участниками мероприятий по улучшению жилищных условий.
"Государство оплачивает участникам мероприятий по улучшению жилищных условий 70% стоимости жилья, а молодым специалистам – 90%", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что всего в текущем году в Ленинградской области в рамках программы новое жилье получили 107 семей, в том числе 68 молодых специалистов. Кроме того, по словам собеседника агентства, в 2019 году в Ленинградской области по программе "Устойчивое развитие сельских территорий" проведен капитальный ремонт 22 домов культуры, завершается строительство двух сельских медицинских учреждения, шести универсальных спортивных площадок, 15 детских площадок и объектов сельского благоустройства, возводимых за счёт грантовой поддержки местных инициатив. Завершается прокладка 53,4 километра распределительных газовых сетей, 15 километров сетей водоснабжения, 3,2 километра автомобильных дорог.
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