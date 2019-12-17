В Киеве митингующие устроили стычки с полицейскими у здания Рады

Столкновения протестующих с полицией у здания Верховной рады Украины в Киеве

Столкновения протестующих с полицией у здания Верховной рады Украины в Киеве

КИЕВ, 17 дек — РИА Новости. В Киеве возле здания Верховной рады идут столкновения между митингующими и полицией, трансляцию с места событий ведет телеканал В Киеве возле здания Верховной рады идут столкновения между митингующими и полицией, трансляцию с места событий ведет телеканал "Наш"

Стычки начались после того, как протестующие попытались поставить палатки перед зданием парламента, но силовики не позволили сделать это.

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Митингующие стали бросать в полицейских камни, начались задержания. Активнее всего в столкновениях участвовали молодые люди в куртках с надписью "Национальный корпус".

К зданию Рады подъехала скорая помощь, одного мужчину отправили в больницу.

В полиции Киева сообщили , что двух силовиков пришлось госпитализировать, наиболее активных участников беспорядков задержали.

У здания украинского парламента проходит несколько акций протеста. Часть митингующих выступает против законопроекта о продаже сельскохозяйственных земель.

Рада приняла этот документ в первом чтении 13 ноября. В случае его вступления в силу с 1 октября 2020 года у украинских физических и юридических лиц, территориальных общин и государства появится возможность покупать землю.

Также собственниками земель сельхозназначения смогут стать иностранцы и лица без гражданства, если получат их по наследству, но они будут обязаны продать участок в течение года.