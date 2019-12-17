В Киеве митингующие устроили стычки с полицейскими у здания Рады

КИЕВ, 17 дек — РИА Новости. В Киеве возле здания Верховной рады идут столкновения между митингующими и полицией, трансляцию с места событий ведет телеканал "Наш".
Стычки начались после того, как протестующие попытались поставить палатки перед зданием парламента, но силовики не позволили сделать это.
Митингующие стали бросать в полицейских камни, начались задержания. Активнее всего в столкновениях участвовали молодые люди в куртках с надписью "Национальный корпус".
К зданию Рады подъехала скорая помощь, одного мужчину отправили в больницу.
В полиции Киева сообщили, что двух силовиков пришлось госпитализировать, наиболее активных участников беспорядков задержали.
У здания украинского парламента проходит несколько акций протеста. Часть митингующих выступает против законопроекта о продаже сельскохозяйственных земель.
Рада приняла этот документ в первом чтении 13 ноября. В случае его вступления в силу с 1 октября 2020 года у украинских физических и юридических лиц, территориальных общин и государства появится возможность покупать землю.
Также собственниками земель сельхозназначения смогут стать иностранцы и лица без гражданства, если получат их по наследству, но они будут обязаны продать участок в течение года.
Компании с иностранным собственником не смогут приобретать сельскохозяйственные земли до 1 января 2024 года.
16 декабря, 13:33"Батькивщина" анонсировала бессрочный протест против рынка земли