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2019-12-17T15:53+0300
https://ria.ru/20191217/1562490936.html
В Киеве митингующие устроили стычки с полицейскими у здания Рады
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РИА Новости

В Киеве митингующие устроили стычки с полицейскими у здания Рады

15:04 17.12.2019 (обновлено: 15:53 17.12.2019)
20111
© REUTERS / Valentyn OgirenkoСтолкновения протестующих с полицией у здания Верховной рады Украины в Киеве
Столкновения протестующих с полицией у здания Верховной рады Украины в Киеве
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Столкновения протестующих с полицией у здания Верховной рады Украины в Киеве
КИЕВ, 17 дек — РИА Новости. В Киеве возле здания Верховной рады идут столкновения между митингующими и полицией, трансляцию с места событий ведет телеканал "Наш".
Стычки начались после того, как протестующие попытались поставить палатки перед зданием парламента, но силовики не позволили сделать это.
Митингующие стали бросать в полицейских камни, начались задержания. Активнее всего в столкновениях участвовали молодые люди в куртках с надписью "Национальный корпус".
К зданию Рады подъехала скорая помощь, одного мужчину отправили в больницу.
В полиции Киева сообщили, что двух силовиков пришлось госпитализировать, наиболее активных участников беспорядков задержали.
Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве
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В Раде закрыли заседание парламента для консультаций по рынку земли
У здания украинского парламента проходит несколько акций протеста. Часть митингующих выступает против законопроекта о продаже сельскохозяйственных земель.
Рада приняла этот документ в первом чтении 13 ноября. В случае его вступления в силу с 1 октября 2020 года у украинских физических и юридических лиц, территориальных общин и государства появится возможность покупать землю.
Также собственниками земель сельхозназначения смогут стать иностранцы и лица без гражданства, если получат их по наследству, но они будут обязаны продать участок в течение года.
Компании с иностранным собственником не смогут приобретать сельскохозяйственные земли до 1 января 2024 года.
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Ситуация на УкраинеУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Мне аграриев не жаль. Мне жаль исконно русские земли, на которых пока ещё Украина
17 декабря, 15:40
Друг Друга
6010102
Упаси Бог китайцы придут на этот рынок земли, они эту землю так загадят, что никакая рекультивация не поможет. Искренне жаль украинских аграриев, ибо даже соседство с таким иностранным землевладельцем - это беда.
17 декабря, 15:33
ggoldmikron
4520409
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