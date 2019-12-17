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В Киеве двое полицейских пострадали при столкновениях у здания Рады
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РИА Новости

В Киеве двое полицейских пострадали при столкновениях у здания Рады

14:03 17.12.2019 (обновлено: 16:24 17.12.2019)
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© REUTERS / Valentyn OgirenkoСтолкновения протестующих с полицией у здания Верховной рады Украины в Киеве. 17 декабря 2019
Столкновения протестующих с полицией у здания Верховной рады Украины в Киеве. 17 декабря 2019
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Столкновения протестующих с полицией у здания Верховной рады Украины в Киеве. 17 декабря 2019
КИЕВ, 17 дек — РИА Новости. В киевской полиции сообщили, что два ее сотрудника пострадали в результате столкновений с протестующими около Верховной рады, полицейских пришлось госпитализировать.
У здания украинского парламента проходят несколько акций протеста, в том числе митинг против законопроекта о продаже сельскохозяйственных земель. По данным полиции, его участники пытались установить военную палатку на проезжей части улицы Грушевского.
Потасовка началась после того, как полицейские остановили протестующих и начали проводить с ними профилактическую беседу.
"По подозрению в совершении противоправных действий в территориальное управление полиции доставили одного активного участника инцидента. После выяснения всех обстоятельств его действиям будет дана правовая оценка", — говорится в сообщении полиции.
Сотрудники полиции на Украине
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