В Киеве двое полицейских пострадали при столкновениях у здания Рады

КИЕВ, 17 дек — РИА Новости. В киевской полиции сообщили, что два ее сотрудника пострадали в результате столкновений с протестующими около Верховной рады, полицейских пришлось госпитализировать.
У здания украинского парламента проходят несколько акций протеста, в том числе митинг против законопроекта о продаже сельскохозяйственных земель. По данным полиции, его участники пытались установить военную палатку на проезжей части улицы Грушевского.
Потасовка началась после того, как полицейские остановили протестующих и начали проводить с ними профилактическую беседу.
"По подозрению в совершении противоправных действий в территориальное управление полиции доставили одного активного участника инцидента. После выяснения всех обстоятельств его действиям будет дана правовая оценка", — говорится в сообщении полиции.