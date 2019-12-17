В Киеве двое полицейских пострадали при столкновениях у здания Рады

Столкновения протестующих с полицией у здания Верховной рады Украины в Киеве. 17 декабря 2019

Столкновения протестующих с полицией у здания Верховной рады Украины в Киеве. 17 декабря 2019

КИЕВ, 17 дек — РИА Новости. В киевской полиции сообщили, что два ее сотрудника пострадали в результате столкновений с протестующими около Верховной рады, полицейских пришлось госпитализировать.

У здания украинского парламента проходят несколько акций протеста, в том числе митинг против законопроекта о продаже сельскохозяйственных земель. По данным полиции, его участники пытались установить военную палатку на проезжей части улицы Грушевского.

Потасовка началась после того, как полицейские остановили протестующих и начали проводить с ними профилактическую беседу.