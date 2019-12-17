Шнуров прошел мастер-класс по сварке на заводе Росатома

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 дек – РИА Новости, Юлия Насулина. Машиностроители волгодонского завода по производству оборудования для АЭС "Атоммаш" (входит в Машиностроители волгодонского завода по производству оборудования для АЭС "Атоммаш" (входит в Росатом ) провели мастер-класс по сварке для лидера музыкальной группы "Ленинград" Сергея Шнурова , который приехал на завод, чтобы посмотреть на "сварщика будущего", передает корреспондент РИА Новости.

В конце ноября Шнуров и министр просвещения Ольга Васильева на телеканале " Россия-24 " дискутировали о том, как заинтересовать молодежь получать востребованные рабочие профессии. По словам Шнурова, сегодня в российском обществе "есть некий образ сварщика, который подкреплен тем, что мы сразу вспоминаем советское прошлое, бутылку водки, телевизор - и это сварщик". После этого рабочие "Атоммаша" пригласили артиста на завод, что показать "сварщика будущего". Шнуров принял приглашение.

На заводе его познакомили с работающими сварщиками и показали как производится оборудование для атомных станций. В частности, Шнуров осмотрел производство реакторов и парогенераторов. В сварочном центре для него провели мастер-класс. После этого он сварил свою роспись на металлической пластине с надписью "Атоммаш".

Сварщики "Атоммаша" пять последних лет становились абсолютными победителями российского национального чемпионата сквозных рабочих профессий WorldSkills Hi-Tech. В 2018 году на базе "Атоммаша" открылся Центр профессиональных компетенций "Сварочные технологии", где чемпионы WorldSkills выступают наставниками. Обучение рассчитано на подготовку новых чемпионов российского и международного класса, а также повышение профессионального уровня сварщиков предприятия, атомной и других отраслей российской промышленности.