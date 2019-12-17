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Ядерные технологии
2019-12-17T17:29+0300
https://ria.ru/20191217/1562490825.html
Шнуров прошел мастер-класс по сварке на заводе Росатома
https://cdn23.img.ria.ru/images/156249/88/1562498823_0:0:2886:1623_1036x0_80_0_0_54ad26fce031535a0701caa0936f83f8.jpg
РИА Новости

Шнуров прошел мастер-класс по сварке на заводе Росатома

15:01 17.12.2019 (обновлено: 17:29 17.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкЛидер музыкального коллектива "Группировка Ленинград" Сергей Шнуров в Волгодонском филиале ЗАО "АЭМ-технологии" предприятия "Атоммаш"
Лидер музыкального коллектива Группировка Ленинград Сергей Шнуров в Волгодонском филиале ЗАО АЭМ-технологии предприятия Атоммаш
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 дек – РИА Новости, Юлия Насулина. Машиностроители волгодонского завода по производству оборудования для АЭС "Атоммаш" (входит в Росатом) провели мастер-класс по сварке для лидера музыкальной группы "Ленинград" Сергея Шнурова, который приехал на завод, чтобы посмотреть на "сварщика будущего", передает корреспондент РИА Новости.
В конце ноября Шнуров и министр просвещения Ольга Васильева на телеканале "Россия-24" дискутировали о том, как заинтересовать молодежь получать востребованные рабочие профессии. По словам Шнурова, сегодня в российском обществе "есть некий образ сварщика, который подкреплен тем, что мы сразу вспоминаем советское прошлое, бутылку водки, телевизор - и это сварщик". После этого рабочие "Атоммаша" пригласили артиста на завод, что показать "сварщика будущего". Шнуров принял приглашение.
© РИА Новости / Юлия НасулинаМастер-класс по сварке для лидера музыкальной группы "Ленинград" Сергея Шнурова
Мастер-класс по сварке для лидера музыкальной группы Ленинград Сергея Шнурова на волгодонском заводе по производству оборудования для АЭС Атоммаш
1 из 3
Мастер-класс по сварке для лидера музыкальной группы "Ленинград" Сергея Шнурова
© РИА Новости / Юлия Насулина
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкЛидер музыкального коллектива "Группировка Ленинград" Сергей Шнуров в Волгодонском филиале ЗАО "АЭМ-технологии" предприятия "Атоммаш" в Ростовской области.
Лидер музыкального коллектива Группировка Ленинград Сергей Шнуров в Волгодонском филиале ЗАО АЭМ-технологии предприятия Атоммаш
2 из 3
Лидер музыкального коллектива "Группировка Ленинград" Сергей Шнуров в Волгодонском филиале ЗАО "АЭМ-технологии" предприятия "Атоммаш" в Ростовской области.
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкЛидер музыкального коллектива "Группировка Ленинград" Сергей Шнуров и рабочие фотографируются на территории Волгодонского филиала ЗАО "АЭМ-технологии" предприятия "Атоммаш" в Ростовской области.
Лидер музыкального коллектива Группировка Ленинград Сергей Шнуров и рабочие фотографируются на территории Волгодонского филиала ЗАО АЭМ-технологии предприятия Атоммаш
3 из 3
Лидер музыкального коллектива "Группировка Ленинград" Сергей Шнуров и рабочие фотографируются на территории Волгодонского филиала ЗАО "АЭМ-технологии" предприятия "Атоммаш" в Ростовской области.
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
1 из 3
Мастер-класс по сварке для лидера музыкальной группы "Ленинград" Сергея Шнурова
© РИА Новости / Юлия Насулина
2 из 3
Лидер музыкального коллектива "Группировка Ленинград" Сергей Шнуров в Волгодонском филиале ЗАО "АЭМ-технологии" предприятия "Атоммаш" в Ростовской области.
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
3 из 3
Лидер музыкального коллектива "Группировка Ленинград" Сергей Шнуров и рабочие фотографируются на территории Волгодонского филиала ЗАО "АЭМ-технологии" предприятия "Атоммаш" в Ростовской области.
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
На заводе его познакомили с работающими сварщиками и показали как производится оборудование для атомных станций. В частности, Шнуров осмотрел производство реакторов и парогенераторов. В сварочном центре для него провели мастер-класс. После этого он сварил свою роспись на металлической пластине с надписью "Атоммаш".
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Сварщики "Атоммаша" пять последних лет становились абсолютными победителями российского национального чемпионата сквозных рабочих профессий WorldSkills Hi-Tech. В 2018 году на базе "Атоммаша" открылся Центр профессиональных компетенций "Сварочные технологии", где чемпионы WorldSkills выступают наставниками. Обучение рассчитано на подготовку новых чемпионов российского и международного класса, а также повышение профессионального уровня сварщиков предприятия, атомной и других отраслей российской промышленности.
Машиностроительный гигант "Атоммаш" (Волгодонск, Ростовская область) был построен в 1970-х годах как крупнейший отечественный изготовитель оборудования для атомных электростанций. В 2012 году предприятие вошло в состав машиностроительного дивизиона Росатома холдинг "Атомэнергомаш".
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Ядерные технологииОльга ВасильеваАтоммашЛенинградАтомэнергомашВолгодонскРостовская областьРостов-на-ДонуТехнологииОбщество
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