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В Петербурге эвакуировали пять судов после сообщений о минировании
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РИА Новости

В Петербурге эвакуировали пять судов после сообщений о минировании

14:43 17.12.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 дек — РИА Новости. Пять районных суда Санкт-Петербурга эвакуировали во вторник из-за угроз неизвестных о "минировании", сообщает объединённая пресс-служба судов города.
"Петродворцовый, Куйбышевский, Октябрьский, Приморский, Сестрорецкий районные суды эвакуируются", - говорится в сообщении.
В настоящее время Петродворцовый районный суд уже вернулся к работе.
Первые письма с угрозами о взрыве и требованиями перевести на электронный кошелек 120 биткоинов пришли 28 ноября в суды Петербурга. Каждый будний день на протяжении этого времени разные суды получали письма с одинаковым содержанием - якобы в здании заложена взрывчатка. Также "минировали" станции метро Петербурга, больницы и школы. Специальные службы, выезжающие на место, ни разу не обнаружили опасных или взрывчатых веществ. Письма с угрозами переданы в полицию.
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