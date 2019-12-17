Ученый оценил выводы о причинах появления истуканов на острове Пасхи

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Заведующий отделом научной информации и подготовки публикаций Института археологии РАН Николай Лопатин в беседе с "360" рассказал, что выводы ученых из США, Новой Зеландии и Чили о причинах возведения каменных истуканов на острове Пасхи, вполне правдоподобны.
Он подчеркнул важность "магического" значения такой работы для древних людей.
"Точно, плодородие или не плодородие, неизвестно для чего", — пояснил Лопатин.
Чаще всего каменные изваяния, по словам ученого, связаны с культом умерших предков. Однако у таких фигур могли быть и практичные цели. Например, статуи могли служить ориентиром для кочевников скифского периода, меняющих место своего жительства.
Ранее археологи и почвоведы из США, Чили и Новой Зеландии выяснили, что древние полинезийцы устанавливали на острове Пасхи каменных истуканов-моаи для сохранения и повышения урожайности.
12 октября 2018, 06:44РИА НаукаАрхеологи выяснили, как люди смогли выжить на острове Пасхи