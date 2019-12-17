Ученый оценил выводы о причинах появления истуканов на острове Пасхи

"Точно, плодородие или не плодородие, неизвестно для чего", — пояснил Лопатин.

Чаще всего каменные изваяния, по словам ученого, связаны с культом умерших предков. Однако у таких фигур могли быть и практичные цели. Например, статуи могли служить ориентиром для кочевников скифского периода, меняющих место своего жительства.