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Ученый оценил выводы о причинах появления истуканов на острове Пасхи
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РИА Новости

Ученый оценил выводы о причинах появления истуканов на острове Пасхи

14:30 17.12.2019
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CC0 / SoniaJane / Истуканы Моаи на острове Пасхи
Истуканы Моаи на острове Пасхи
CC0 / SoniaJane /
Истуканы Моаи на острове Пасхи. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Заведующий отделом научной информации и подготовки публикаций Института археологии РАН Николай Лопатин в беседе с "360" рассказал, что выводы ученых из США, Новой Зеландии и Чили о причинах возведения каменных истуканов на острове Пасхи, вполне правдоподобны.
Он подчеркнул важность "магического" значения такой работы для древних людей.
"Точно, плодородие или не плодородие, неизвестно для чего", — пояснил Лопатин.
Чаще всего каменные изваяния, по словам ученого, связаны с культом умерших предков. Однако у таких фигур могли быть и практичные цели. Например, статуи могли служить ориентиром для кочевников скифского периода, меняющих место своего жительства.
Ранее археологи и почвоведы из США, Чили и Новой Зеландии выяснили, что древние полинезийцы устанавливали на острове Пасхи каменных истуканов-моаи для сохранения и повышения урожайности.
Остров Пасхи. Архивное фото
12 октября 2018, 06:44РИА Наука
Археологи выяснили, как люди смогли выжить на острове Пасхи
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Николай ЛопатинИнститут археологии РАНОстров ПасхиОткрытия - РИА НаукаРоссийская академия наукНовая ЗеландияРоссияЧилиСША
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