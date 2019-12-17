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РИА Наука
2019-12-17T11:58+0300
https://ria.ru/20191217/1562467670.html
Ученые раскрыли тайну истуканов с острова Пасхи
https://cdn23.img.ria.ru/images/152643/24/1526432485_0:270:5184:3186_1036x0_80_0_0_78fc5706e65e60e85292b060ff8ba453.jpg
РИА Новости

Ученые раскрыли тайну истуканов с острова Пасхи

06:33 17.12.2019 (обновлено: 11:58 17.12.2019)
237061
© Фото : Dale Simpson, Jr.Истуканы-моаи
Истуканы-моаи
© Фото : Dale Simpson, Jr.
Истуканы-моаи. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Группа археологов и почвоведов из США, Новой Зеландии и Чили выяснили, что древние полинезийцы устанавливали на острове Пасхи каменные истуканы-моаи, поскольку верили в то, что статуи помогают сохранить плодородие земли. Соответствующий пресс-релиз опубликован на сайте Phys.org.
В ходе анализа специалисты изучили две монолитные статуи, установленные у вулкана Рано Рараку в восточной части острова. По словам автора исследования Джоанны Ван Тилбург, исследователи нашли научные доказательства того, что целью возведения истуканов было повышение урожайности земель острова.
Истуканы Моаи на острове Пасхи
6 июня 2018, 22:20Туризм
Ученые разгадали тайну каменных шляп истуканов острова Пасхи
Химический анализ почвы возле Рано Рараку выявил в ее составе высокую концентрацию таких важных для высокого урожая элементов, как фосфор и кальций. Это, в свою очередь, позволило ученым сделать вывод о том, что подножие вулкана служило для местных жителей источником не только камня, но и плодородных земель, необходимых для ведения сельского хозяйства. При этом исследование показало, что в древности в этом районе действительно выращивали ряд культур.
"Наши раскопки расширяют представления о моаи и дают нам понять: то, что изначально видится нам чем-то очевидным, никогда не бывает именно тем, чем кажется", — заключила Ван Тилбург.
Остров Пасхи — одно из самых загадочных мест на Земле, где примерно два тысячелетия назад существовала причудливая цивилизация полинезийцев Рапануи, оставившая после себя многочисленные следы в виде гигантских истуканов-моаи.
Эта цивилизация фактически исчезла с острова Пасхи еще до прибытия туда европейцев. Причинами этого считаются две вещи — истощение ресурсов в результате хищнического истребления лесов и животных полинезийцами и связанная с этим война между разными племенами аборигенов.
Города мира. Мачу-Пикчу
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Названы достопримечательности, находящиеся под угрозой исчезновения
16381322011327
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РИА НаукаОстров ПасхиНовая ЗеландияЧилиСШАВ мире
Популярные комментарии
В место того, чтобы заниматься земледелием местные жители круглосуточно день за днём долбили каменными молотками по камню создавая истуканов . Далее тащили их на побережье ... И вуаля - урожай становится богатым , стада тучные и всё такое ... Эти американские учёные хоть раз были на ранчо и видели как растёт бекон , хлебные батоны и откуда черпают молоко ???
17 декабря, 07:30
Сергей Froll
243551007
Подумаешь, около тысячи статуй от 5 до 82 тонн каждую вытесать каменным молотком из скалы, затащить на склон вулкана веревками и поставить вертикально, все это древним племенем.....раз плюнуть)
17 декабря, 06:54
Федор Алексеевич
173504005
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