Ученые раскрыли тайну истуканов с острова Пасхи

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Группа археологов и почвоведов из США, Новой Зеландии и Чили выяснили, что древние полинезийцы устанавливали на острове Пасхи каменные истуканы-моаи, поскольку верили в то, что статуи помогают сохранить плодородие земли. Соответствующий пресс-релиз опубликован на сайте Phys.org.
В ходе анализа специалисты изучили две монолитные статуи, установленные у вулкана Рано Рараку в восточной части острова. По словам автора исследования Джоанны Ван Тилбург, исследователи нашли научные доказательства того, что целью возведения истуканов было повышение урожайности земель острова.
6 июня 2018, 22:20ТуризмУченые разгадали тайну каменных шляп истуканов острова Пасхи
Химический анализ почвы возле Рано Рараку выявил в ее составе высокую концентрацию таких важных для высокого урожая элементов, как фосфор и кальций. Это, в свою очередь, позволило ученым сделать вывод о том, что подножие вулкана служило для местных жителей источником не только камня, но и плодородных земель, необходимых для ведения сельского хозяйства. При этом исследование показало, что в древности в этом районе действительно выращивали ряд культур.
"Наши раскопки расширяют представления о моаи и дают нам понять: то, что изначально видится нам чем-то очевидным, никогда не бывает именно тем, чем кажется", — заключила Ван Тилбург.
Остров Пасхи — одно из самых загадочных мест на Земле, где примерно два тысячелетия назад существовала причудливая цивилизация полинезийцев Рапануи, оставившая после себя многочисленные следы в виде гигантских истуканов-моаи.
Эта цивилизация фактически исчезла с острова Пасхи еще до прибытия туда европейцев. Причинами этого считаются две вещи — истощение ресурсов в результате хищнического истребления лесов и животных полинезийцами и связанная с этим война между разными племенами аборигенов.