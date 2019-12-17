Биография Первеза Мушаррафа

Бывший президент Пакистана Первез Мушарраф в суде в Исламабаде

© AP Photo / Anjum Naveed Бывший президент Пакистана Первез Мушарраф в суде в Исламабаде

В 1949-1956 годах жил в Турции, где его отец служил дипломатом.

В 1964 году окончил Пакистанскую военную академию в Какуле. Учился в Королевском колледже оборонных исследований в Великобритании. Преподавал в Командно-штабном колледже в Кветте и в Колледже национальной обороны.

В 1964 году в звании младшего лейтенанта поступил на службу в артиллерийский полк пакистанской армии.

Участник индо-пакистанских конфликтов в 1965 и 1971 годах. В 1971 году командовал подразделением спецназа

В 1991 получил чин генерала, в 1998 году возглавил генеральный штаб, а затем стал председателем Объединенного комитета начальников штабов Пакистана и главнокомандующим армией Пакистана.

В июне 2001 года он принял полномочия президента Пакистана сроком на пять лет, сохранив за собой посты главы исполнительной власти и вооруженных сил.



Провозглашение Мушаррафа президентом Пакистана вызвало протест лидера Пакистанской народной партии Беназир Бхутто, обвинившей генерала в нарушении конституции, которая запрещает совмещать пост президента с постом главнокомандующего армией. Эта статья конституции была заморожена до следующих выборов, Мушаррафу дал обещание сложить с себя полномочия главкома в 2004 году, но обещание В апреле 2002 года в Пакистане был проведен всенародный референдум, по результатам которого Мушарраф получил возможность пребывать на посту главы государства еще в течение пяти лет.Провозглашение Мушаррафа президентом Пакистана вызвало протест лидера Пакистанской народной партии Беназир Бхутто, обвинившей генерала в нарушении конституции, которая запрещает совмещать пост президента с постом главнокомандующего армией. Эта статья конституции была заморожена до следующих выборов, Мушаррафу дал обещание сложить с себя полномочия главкома в 2004 году, но обещание не выполнил

В 2003-2005 года на Мушаррафа было совершено несколько попыток покушений.

6 октября 2007 года Первез Мушарраф победил на президентских выборах. Однако Верховный суд не подтвердил легитимность его президентства, поскольку он продолжал совмещать гражданский и военный посты.

3 ноября 2007 года по приказу Мушаррафа в стране было введено чрезвычайное положение. Ссылаясь на растущие террористические угрозы, он приостановил действие конституции, сменил судей в Верховном суде. Новые члены Верховного суда признали его действующим президентом.

В конце ноября 2007 года Мушарраф оставил военный пост и на следующий день принял присягу уже как гражданское лицо, в середине декабря отменил чрезвычайное положение.

В феврале 2008 года по результатам парламентских выборов партия "Пакистанская мусульманская лига" (ПМЛ-К), на которую опирался Мушарраф, заняла третье место, уступив Партии пакистанского народа (ППН) и Пакистанской мусульманской лиги (бывшего премьер-министра Наваза Шарифа, ПМЛ-Н).

В начале августа 2008 года правящая коалиция, ссылаясь на серьезные конституционные нарушения, начала процедуру импичмента против Мушаррафа.

В 2009 году в Пакистане против Мушаррафа было возбуждено дело о незаконном аресте более 60 судей, в том числе главы Верховного суда при введении чрезвычайного положения в 2007 году. Он также проходил обвиняемым по делу об убийстве лидера националистов провинции Белуджистан Акбара Бугти в 2006 году

7 февраля 2011 года Федеральное агентство расследований (ФАР) Пакистана внесло имя Первеза Мушаррафа в список лиц, обвиняемых в причастности к убийству Беназир Бхутто, которая погибла в декабре 2007 года во время предвыборного митинга в городе Равалпинди. Тогда в результате самоподрыва террориста-смертника была убита Беназир и еще 26 человек, ранения получили более 90 человек

Пакистанский суд выдал ордер на арест бывшего президента Пакистана Первеза Мушаррафа.

В марте 2013 года Верховный суд пакистанской провинции Синд предоставил Мушаррафу возможность выплатить залог и таким образом избежать ареста в случае его возвращения в Пакистан. Размер залога составил около трех тысяч долларов.

24 марта 2013 года Мушарраф вернулся на родину после добровольного изгнания. Мушарраф объявил о намерении принять участие в назначенных на 11 мая общих выборах во главе партии Всепакистанская мусульманская лига.

19 апреля 2013 года Мушарраф был арестован и помещен под домашний арест.

30 апреля суд города Пешавар пожизненно запретил ему баллотироваться в законодательные собрания как на национальном, так и на региональном уровне.

В марте 2014 года Мушаррафу было предъявлено официальное обвинение. По мнению обвинения, Мушарраф совершил госизмену в 2007 году, когда ввел чрезвычайное положение и приказал арестовать судей Верховного суда. По законам Пакистана государственная измена карается смертной казнью или пожизненным заключением

В январе 2016 года Мушарраф был оправдан по делу об убийстве лидера националистов Белуджистана Акбара Бугти в 2006 году

В марте 2016 года Первез Мушарраф покинул Пакистан страну и вылетел в ОАЭ. Суд разрешил Мушаррафу уехать за границу на лечение

В ноябре 2016 года Высокий суд пакистанской провинции Белуджистан выдал ордер на арест бывшего президента страны Первеза Мушаррафа по делу об убийстве лидера националистов провинции Акбара Бугти

В августе 2017 года Первез Мушарраф, проходящий обвиняемым по делу об убийстве премьер-министра страны Беназир Бхутто, был объявлен скрывающимся от правосудия

17 декабря 2019 года стало известно, что бывшего президента Пакистана Первеза Мушаррафа, обвиняемого в госизмене, приговорили к смертной казни. Решение вынесла коллегия специального суда: двое из трех человек проголосовали за высшую меру наказания.

Мушарраф с 2016 года находится в Дубае и, по версии следствия, скрывается от правосудия