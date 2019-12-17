Экс-президента Пакистана Мушаррафа приговорили к смертной казни

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Бывшего президента Пакистана Бывшего президента Пакистана Первеза Мушаррафа , обвиняемого в госизмене, приговорили к смертной казни, передает телеканал Samaa

Решение вынесла коллегия специального суда: двое из трех человек проголосовали за высшую меру наказания.

По данным следователей, Мушарраф, занимавший пост главы Пакистана с 2001 по 2008 год, совершил государственную измену в 2007-м, когда ввел чрезвычайное положение и приказал арестовать членов Верховного суда. Уголовное дело против Мушаррафа завели в 2013 году, это было инициативой правительства.