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Экс-президента Пакистана Мушаррафа приговорили к смертной казни
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РИА Новости

Экс-президента Пакистана Мушаррафа приговорили к смертной казни

10:38 17.12.2019 (обновлено: 11:33 17.12.2019)
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© AP Photo / Anjum NaveedБывший президент Пакистана Первез Мушарраф в суде в Исламабаде
Бывший президент Пакистана Первез Мушарраф в суде в Исламабаде
© AP Photo / Anjum Naveed
Бывший президент Пакистана Первез Мушарраф в суде в Исламабаде
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Бывшего президента Пакистана Первеза Мушаррафа, обвиняемого в госизмене, приговорили к смертной казни, передает телеканал Samaa.
Решение вынесла коллегия специального суда: двое из трех человек проголосовали за высшую меру наказания.
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По данным следователей, Мушарраф, занимавший пост главы Пакистана с 2001 по 2008 год, совершил государственную измену в 2007-м, когда ввел чрезвычайное положение и приказал арестовать членов Верховного суда. Уголовное дело против Мушаррафа завели в 2013 году, это было инициативой правительства.
В марте 2016-го, после того, как Верховный суд исключил экс-президента из списка лиц, которым запрещено покидать страну, 72-летний Мушарраф уехал в ОАЭ на лечение. С тех пор он находится в Дубае и, по версии следствия, скрывается от правосудия.
Портрет бывшего президента Пакистана Первеза Мушаррафа у суда в Исламабаде
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Суд Пакистана оправдал экс-президента Мушаррафа по делу об убийстве
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Первез МушаррафПакистанВ мире
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