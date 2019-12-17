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Возле здания Рады в Киеве начались несколько акций
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РИА Новости

Возле здания Рады в Киеве начались несколько акций

12:03 17.12.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАкция в Киеве против земельной реформы
Акция в Киеве против земельной реформы
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 17 дек – РИА Новости. Несколько акций проходят возле здания Верховной рады в Киеве, в частности активисты протестуют против рассмотрения законопроектов о продаже сельскохозяйственной земли, передает телеканал "НАШ".
Во вторник на площади перед Радой собрались собственники нерастаможенных автомобилей с иностранной регистрацией, они требуют принять законопроект о доступной растаможке, который, в частности, предполагает льготы на растаможку для инвалидов и ветеранов.
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Кроме того, возле Рады протестуют аграрии против рассмотрения законопроектов о продаже сельскохозяйственной земли.
Украинские правоохранители во вторник дежурят в усиленном режиме в центре Киева.
Парламент Украины 13 ноября принял в первом чтении законопроект, который отменяет с 1 октября 2020 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Согласно документу, возможность покупать землю будет у украинских физических и юридических лиц, территориальных общин и государства. Также собственниками земель сельхозназначения смогут стать иностранцы и лица без гражданства, если получат их по наследству, но будут обязаны за год продать участок. Законопроект предусматривает временный запрет на покупку земли компаниями с иностранным собственником до 1 января 2024 года.
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