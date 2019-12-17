СК опубликовал видео из дома под Гатчиной, где нашли арсенал оружия

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Следственный комитет опубликовал видео из дома в Гатчинском районе Ленинградской области, где нашли большое количество огнестрельного оружия.
На кадрах показана обстановка внутри трехэтажного коттеджа. Двухъярусные кровати в комнате завалены одеждой, а в одном из помещений установлена самодельная боксерская груша.
Также на записи показано хранившееся оружие: автоматы и пистолеты, а также боеприпасы.
Ранее местные СМИ сообщили, что из коттеджа вывели восемь детей. Главу семьи задержали по подозрению в сексуальном насилии над одной из дочерей, которой сейчас 13 лет. По данным СК, в доме нашли предметы и электронные носители информации, которые "представляют интерес для следствия".
Уполномоченный по правам ребенка в регионе Тамара Литвинова рассказала, что шесть несовершеннолетних детей из этой семьи отправили в Гатчинскую ЦРБ, еще двое детей уже достигли совершеннолетия.