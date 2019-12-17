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2019-12-17T11:59+0300
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СК опубликовал видео из дома под Гатчиной, где нашли арсенал оружия
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РИА Новости

СК опубликовал видео из дома под Гатчиной, где нашли арсенал оружия

11:53 17.12.2019 (обновлено: 11:59 17.12.2019)
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Следственный комитет опубликовал видео из дома в Гатчинском районе Ленинградской области, где нашли большое количество огнестрельного оружия.
На кадрах показана обстановка внутри трехэтажного коттеджа. Двухъярусные кровати в комнате завалены одеждой, а в одном из помещений установлена самодельная боксерская груша.
Также на записи показано хранившееся оружие: автоматы и пистолеты, а также боеприпасы.
Ранее местные СМИ сообщили, что из коттеджа вывели восемь детей. Главу семьи задержали по подозрению в сексуальном насилии над одной из дочерей, которой сейчас 13 лет. По данным СК, в доме нашли предметы и электронные носители информации, которые "представляют интерес для следствия".
Уполномоченный по правам ребенка в регионе Тамара Литвинова рассказала, что шесть несовершеннолетних детей из этой семьи отправили в Гатчинскую ЦРБ, еще двое детей уже достигли совершеннолетия.
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Гатчинский районСледственный комитет РФЛенинградская областьГатчинаПроисшествия
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