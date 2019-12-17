СК опубликовал видео из дома под Гатчиной, где нашли арсенал оружия

На кадрах показана обстановка внутри трехэтажного коттеджа. Двухъярусные кровати в комнате завалены одеждой, а в одном из помещений установлена самодельная боксерская груша.

Также на записи показано хранившееся оружие: автоматы и пистолеты, а также боеприпасы.

Ранее местные СМИ сообщили, что из коттеджа вывели восемь детей. Главу семьи задержали по подозрению в сексуальном насилии над одной из дочерей, которой сейчас 13 лет. По данным СК, в доме нашли предметы и электронные носители информации, которые "представляют интерес для следствия".