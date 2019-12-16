В доме многодетной семьи под Гатчиной нашли склад оружия

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 дек — РИА Новости. Сотрудники силовых структур обнаружили большое количество огнестрельного оружия в доме в Гатчинском районе Ленинградской области, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
"В доме под Гатчиной обнаружили много единиц огнестрельного оружия, возможно, оно является оружием времен Великой Отечественной войны", - сказал собеседник агентства.
© СК РФСледственные действия в деревни Химози Ленинградской области
© СК РФ
Следственные действия в деревни Химози Ленинградской области
По информации местных СМИ, из трехэтажного коттеджа, где было найдено оружие, вывели восемь детей.
В ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области, а также в областном управлении СК данную информацию в настоящее время не комментируют.