В доме многодетной семьи под Гатчиной нашли склад оружия

"В доме под Гатчиной обнаружили много единиц огнестрельного оружия, возможно, оно является оружием времен Великой Отечественной войны", - сказал собеседник агентства.

По информации местных СМИ, из трехэтажного коттеджа, где было найдено оружие, вывели восемь детей.

В ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области, а также в областном управлении СК данную информацию в настоящее время не комментируют.