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В доме многодетной семьи под Гатчиной нашли склад оружия
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РИА Новости

В доме многодетной семьи под Гатчиной нашли склад оружия

22:34 16.12.2019 (обновлено: 11:46 17.12.2019)
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© СК РФСледственные действия в деревни Химози Ленинградской области
Следственные действия в деревни Химози Ленинградской области
© СК РФ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 дек — РИА Новости. Сотрудники силовых структур обнаружили большое количество огнестрельного оружия в доме в Гатчинском районе Ленинградской области, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
"В доме под Гатчиной обнаружили много единиц огнестрельного оружия, возможно, оно является оружием времен Великой Отечественной войны", - сказал собеседник агентства.
© СК РФСледственные действия в деревни Химози Ленинградской области
Следственные действия в деревни Химози Ленинградской области
© СК РФ
Следственные действия в деревни Химози Ленинградской области
По информации местных СМИ, из трехэтажного коттеджа, где было найдено оружие, вывели восемь детей.
В ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области, а также в областном управлении СК данную информацию в настоящее время не комментируют.
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Обнаружение арсенала с оружием в доме под ПетербургомГУМВДЛенинградская областьГатчинский районПроисшествия
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