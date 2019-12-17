Эксперты ОНФ исследуют возможности и перспективы самозанятых

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Эксперты Общероссийского народного фронта в 2020 году исследуют возможности и перспективы самозанятых в РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе движения.
С 2019 года в четырех регионах – Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане - в экспериментальном формате действует налоговый режим для самозанятых - налог на профессиональный доход. Этот тариф включает в себя страховые взносы в ФОМС, но не предполагает отчислений в Пенсионный фонд. Предприниматели с доходом не более 200 тысяч рублей в месяц и без наемных работников могут установить на свой смартфон приложение "Мой налог" и платить через него 4% с доходов при работе с физлицами или 6% - с компаниями.
Президент России Владимир Путин в воскресенье подписал федеральный закон о распространении эксперимента по налоговому режиму для самозанятых еще на 19 регионов РФ.
"Эксперты ОНФ в 2020 году в рамках мониторинга реализации национального проекта проведут исследование потенциала нового статуса самозанятых для их вовлечения в проекты экономического развития и применение мер поддержки", - говорится в сообщении пресс-службы.
В ОНФ напомнили, что к концу октября, по данным Федеральной налоговой службы, количество зарегистрированных самозанятых в четырех регионах России составило 260 тысяч человек.
Эксперты движения отмечают, что отсутствие обязательной регистрации в качестве ИП отстраняет самозанятых от участия в некоторых механизмах, доступных предпринимателям. Например, у них нет возможности получить льготный доступ к помещениям для ведения своей деятельности. В этой части необходимо совершенствовать регулирование деятельности граждан, уплачивающих налог на профессиональный доход, уверены эксперты.
"Дальнейшее развитие статуса самозанятых должно сделать их деятельность удобной для вовлечения в развитие регионального бизнеса. В частности, самозанятые, производящие конкурентоспособные товары или оказывающие популярные услуги, должны иметь возможность пользоваться доступом к инфраструктуре поддержки предпринимательства", - цитирует пресс-служба ОНФ слова руководителя тематической площадки ОНФ "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", гендиректора ПАО "Камаз" Сергея Когогина.