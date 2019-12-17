Совфед подготовил поправки к законопроекту о виноделии

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Сенаторы подготовили поправки к законопроекту "О виноградарстве и виноделии в России, в которых предлагается скорректировать требования к технологиям по производству вина, а также привести документ в соответствие с положениями ЕАЭС.
Законопроект находится на рассмотрении в Госдуме, он принят в первом чтении. Как отмечали ранее разработчики, это первый законопроект, направленный на развитие отечественного виноделия.
В Совете Федерации предлагают исключить из проекта норму об условиях применения особых налоговых режимов в отношении субъектов виноградарства и виноделия, а также предоставление налоговых льгот по земельному налогу на участки, занятые виноградными насаждениями. Законодатели отмечают, что эти нормы относятся к Налоговому кодексу Российской Федерации.
Кроме того, уточняется, что прописанные в законопроекте полномочия органов госвласти субъектов Российской Федерации уже указаны в действующем законодательстве.
В законопроекте также определено, что особые требования к коллекциям винодельческой продукции устанавливаются саморегулируемой организацией виноградарей и виноделов, при этом само полномочие в документе не закреплено. В связи с чем предложены соответствующие изменения.
Касаются предложения сенаторов и тех статей, которые относятся к технологиям изготовления вина и содержат положения исключительно технического регулирования.
Парламентарии отмечают, что обязательные требования к объектам технического регулирования оговорены в статье 52 Договора о Евразийском экономическом союзе. При этом уточняется, что техрегламенты Союза имеют прямое действие на территории стран, входящих в организацию. Решением экономической комиссии ЕАЭС принят техрегламент "О безопасности алкогольной продукции", "положения которого должны быть учтены при разработке норм технического регулирования в сфере виноделия".
Излишне подробная регламентация процесса производства винодельческой продукции, многочисленные указания на обязательные к применению технические приемы "могут препятствовать развитию виноделия в части создания новых, в том числе вкусовых, качеств этой продукции. <…> При этом использование отдельных элементов может являться охраняемой законом тайной ноу-хау", говорится в поправках.
Сенаторы также предлагают скорректировать норму законопроекта, при котором продукция, произведенная на российских заводах из импортного вина наливом виноматериала, не может называться вином, в то время как абсолютно тождественная продукция, произведенная за пределами России, рассматривается в проекте закона как вино, что "ставит отечественных производителей вина в явно невыгодное положение".
По мнению экспертов, отечественного виноматериала на сегодняшний день недостаточно для удовлетворения потребностей винодельческого рынка. Запрет на использование импортного виноматериала может привести к закрытию винодельческих предприятий, в частности петербургского ЗАО "Игристые вина".
3 декабря, 14:10Минпромторг выступил против отдельного размещения российских вин
Вместе с тем дополнение законопроекта нормой о государственной и муниципальной финансовой поддержке субъектов виноградарства и виноделия в части субсидирования расходов на установку шпалеры и проведение уходных работ за молодыми виноградниками будет способствовать развитию отрасли, считают в Совете Федерации.
Законопроект, внесенный группой депутатов, среди которых Сергей Неверов, Владимир Жириновский, Геннадий Онищенко, Анатолий Аксаков и Владимир Кашин, направлен на повышение качества и конкурентоспособности напитков, произведенных из российского винограда. Он устанавливает правовые и организационные основы в области производства, оборота и потребления продукции виноградарства и виноделия, формулирует основные понятия и устанавливает требования к сырью и материалам, а также предусматривает поддержку отечественных производителей и защиту потребителей от подделок.