В Гатчине предложили наказание за искажение символики к юбилею Победы

"По мнению многих возмущенных граждан, часть из которых обратилась ко мне, стилизованные стрелки логотипа, образующие цифру "75", повторяют схему движений немецких дивизий по захвату Киева и Минска в 1941 году. Кроме того, направление самих стрелок идет с запада на восток - такая визуализация в корне противоречит исторической правде. Либо дизайнеры попросту перепутали стороны света, либо же они хотели подчеркнуть вклад стран-союзниц СССР в заключительном этапе Второй Мировой войны - но ни одна версия не кажется мне убедительной", - говорится в обращении Петрова.