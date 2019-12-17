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В Гатчине предложили наказание за искажение символики к юбилею Победы
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РИА Новости

В Гатчине предложили наказание за искажение символики к юбилею Победы

03:42 17.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГеоргиевские ленточки
Георгиевские ленточки
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Георгиевские ленточки. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров на фоне обсуждения логотипа к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне предложил министру культуры Владимиру Мединскому ввести ответственность за искажение визуальной продукции, посвященной Великой Победе.
Петров в своем обращении (текст есть в распоряжении РИА Новости) отмечает, что в последнее время в России участились случаи, когда на поздравительных печатных и других материалах, посвященных истории Победы в Великой Отечественной войне, появляются изображения гитлеровских солдат, фашистской техники и других символов, связанных с Третьим рейхом.
Ленинградский депутат также отмечает, что не так давно разгорелись споры вокруг официального логотипа, разработанного к празднованию 75-летия Великой Победы.
"По мнению многих возмущенных граждан, часть из которых обратилась ко мне, стилизованные стрелки логотипа, образующие цифру "75", повторяют схему движений немецких дивизий по захвату Киева и Минска в 1941 году. Кроме того, направление самих стрелок идет с запада на восток - такая визуализация в корне противоречит исторической правде. Либо дизайнеры попросту перепутали стороны света, либо же они хотели подчеркнуть вклад стран-союзниц СССР в заключительном этапе Второй Мировой войны - но ни одна версия не кажется мне убедительной", - говорится в обращении Петрова.
В связи с этим ленинградский депутат просит министра, который также является председателем Российского военно-исторического общества, рассмотреть возможность введения мер ответственности - вплоть до уголовной - за намеренное или непреднамеренное искажение визуальной продукции, посвященной памяти Великой Победы.
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Владимир Петров (политик)Великая Отечественная война (1941-1945)Владимир МединскийЛенинградская областьОбщество
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