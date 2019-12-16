Власти Ленобласти экспортируют туристические услуги региона

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 дек - РИА Новости. Власти Власти Ленинградской области утвердили на ближайшие годы новый план мероприятий по реализации регионального проекта "Экспорт услуг", который предполагает активную работу по развитию инфраструктуры, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

По его словам, комплексный план мероприятий по реализации регионального проекта "Экспорт услуг" разработан по пяти направлениям. Так, в части туризма будет сформирован пул организаций, ориентированных на экспорт туристских услуг, включая объекты питания, размещения, туроператоров, турагентства. Он будет ежегодно актуализироваться.

"В планах до конца 2021 года - разработка двух трансграничных туристских маршрутов. Совместно с финскими партнерами будет сформирован маршрут "Санкт-Петербург – Ленинградская область – Сайма", ориентированный на туристов из Азиатско-Тихоокеанского региона, с эстонскими партнерами - Via Hanseatica Plus" ("Ганзейский путь")", - рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что в сфере культуры и отдыха планируется внедрение системы туристской навигации на английском языке на объектах Выборгского объединенного музея-заповедника.

"Англоязычная навигация и перевод информационных стендов ожидается также к 2024 году в музеях Ленинградской области", - сообщил представитель пресс-службы.

Он добавил, что в сфере транспортных услуг продолжится содействие модернизации пограничных пунктов пропуска, развитию морских перегрузочных комплексов и железнодорожных подходов к ним. Также в планах, которые будут способствовать развитию экспорта транспортных услуг, строительство транспортно-пересадочного узла "Девяткино" с международным автобусным вокзалом, развитие круизного сообщения и строительство аэропорта "Сиверский".

Предполагается ряд мероприятий в строительной сфере и телекоммуникационной индустрии. В частности, "Центр поддержки экспорта Ленинградской области" будет оказывать содействие включению региональных организаций из этих сфер в международные кооперационные цепочки.