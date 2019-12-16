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Ленинградская область
Ленинградская область
2019-12-16T19:43+0300
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Власти Ленобласти экспортируют туристические услуги региона
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РИА Новости

Власти Ленобласти экспортируют туристические услуги региона

19:43 16.12.2019
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© РИА Новости / Игорь Подгорный / Перейти в фотобанкЦерковь Рождества Пресвятой Богородицы в деревне Гимрека Ленинградской области
Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в деревне Гимрека Ленинградской области
© РИА Новости / Игорь Подгорный
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 дек - РИА Новости. Власти Ленинградской области утвердили на ближайшие годы новый план мероприятий по реализации регионального проекта "Экспорт услуг", который предполагает активную работу по развитию инфраструктуры, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
По его словам, комплексный план мероприятий по реализации регионального проекта "Экспорт услуг" разработан по пяти направлениям. Так, в части туризма будет сформирован пул организаций, ориентированных на экспорт туристских услуг, включая объекты питания, размещения, туроператоров, турагентства. Он будет ежегодно актуализироваться.

"В планах до конца 2021 года - разработка двух трансграничных туристских маршрутов. Совместно с финскими партнерами будет сформирован маршрут "Санкт-Петербург – Ленинградская область – Сайма", ориентированный на туристов из Азиатско-Тихоокеанского региона, с эстонскими партнерами - Via Hanseatica Plus" ("Ганзейский путь")", - рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что в сфере культуры и отдыха планируется внедрение системы туристской навигации на английском языке на объектах Выборгского объединенного музея-заповедника.
"Англоязычная навигация и перевод информационных стендов ожидается также к 2024 году в музеях Ленинградской области", - сообщил представитель пресс-службы.
Он добавил, что в сфере транспортных услуг продолжится содействие модернизации пограничных пунктов пропуска, развитию морских перегрузочных комплексов и железнодорожных подходов к ним. Также в планах, которые будут способствовать развитию экспорта транспортных услуг, строительство транспортно-пересадочного узла "Девяткино" с международным автобусным вокзалом, развитие круизного сообщения и строительство аэропорта "Сиверский".
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Предполагается ряд мероприятий в строительной сфере и телекоммуникационной индустрии. В частности, "Центр поддержки экспорта Ленинградской области" будет оказывать содействие включению региональных организаций из этих сфер в международные кооперационные цепочки.
"Региональный проект "Экспорт услуг" реализуется в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт",- отметили в администрации Ленобласти.
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