Власти Ленобласти экспортируют туристические услуги региона

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 дек - РИА Новости. Власти Ленинградской области утвердили на ближайшие годы новый план мероприятий по реализации регионального проекта "Экспорт услуг", который предполагает активную работу по развитию инфраструктуры, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
По его словам, комплексный план мероприятий по реализации регионального проекта "Экспорт услуг" разработан по пяти направлениям. Так, в части туризма будет сформирован пул организаций, ориентированных на экспорт туристских услуг, включая объекты питания, размещения, туроператоров, турагентства. Он будет ежегодно актуализироваться.
"В планах до конца 2021 года - разработка двух трансграничных туристских маршрутов. Совместно с финскими партнерами будет сформирован маршрут "Санкт-Петербург – Ленинградская область – Сайма", ориентированный на туристов из Азиатско-Тихоокеанского региона, с эстонскими партнерами - Via Hanseatica Plus" ("Ганзейский путь")", - рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что в сфере культуры и отдыха планируется внедрение системы туристской навигации на английском языке на объектах Выборгского объединенного музея-заповедника.
"Англоязычная навигация и перевод информационных стендов ожидается также к 2024 году в музеях Ленинградской области", - сообщил представитель пресс-службы.
Он добавил, что в сфере транспортных услуг продолжится содействие модернизации пограничных пунктов пропуска, развитию морских перегрузочных комплексов и железнодорожных подходов к ним. Также в планах, которые будут способствовать развитию экспорта транспортных услуг, строительство транспортно-пересадочного узла "Девяткино" с международным автобусным вокзалом, развитие круизного сообщения и строительство аэропорта "Сиверский".
Предполагается ряд мероприятий в строительной сфере и телекоммуникационной индустрии. В частности, "Центр поддержки экспорта Ленинградской области" будет оказывать содействие включению региональных организаций из этих сфер в международные кооперационные цепочки.
"Региональный проект "Экспорт услуг" реализуется в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт",- отметили в администрации Ленобласти.