Президент Ирана посетит Японию 20 декабря

ТЕГЕРАН, 16 дек – РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани посетит Японию с визитом 20 декабря, сообщил замглавы министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.
"Это мероприятие проходит одновременно с приближающимся визитом (президента Ирана Хасана) Роухани в Японию, который произойдет в пятницу в ответ на визит главы премьер-министра Японии в Тегеран", - цитирует агентство IRNA Аракчи, заявившего об этом на заседании по развитию торговых отношений Ирана и Японии.
Замглавы МИД Ирана также добавил, что переговоры с японской стороной охватывают широкий спектр вопросов, в том числе двусторонние отношения, региональную и международную обстановку, ситуацию вокруг ядерной сделки и "американского давления" на Иран.
Он также подчеркнул, что в ходе визита Роухани в Японию каких-либо переговоров с американской стороной не планируется.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в середине июня 2019 года посетил с официальным визитом Тегеран, став первым за 41 год японским премьером, посетившим Иран.
Ответный визит Роухани в Японию, которая является партнером как Ирана, так и США, состоится в условиях ужесточившихся антииранских санкций со стороны Вашингтона, а также роста напряженности на Ближнем Востоке, в котором иранские и американские власти обвиняют друг друга.