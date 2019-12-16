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Президент Ирана посетит Японию 20 декабря
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РИА Новости

Президент Ирана посетит Японию 20 декабря

18:04 16.12.2019 (обновлено: 18:49 16.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент Ирана Хасан Роухани
Президент Ирана Хасан Роухани
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент Ирана Хасан Роухани. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 16 дек – РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани посетит Японию с визитом 20 декабря, сообщил замглавы министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.
"Это мероприятие проходит одновременно с приближающимся визитом (президента Ирана Хасана) Роухани в Японию, который произойдет в пятницу в ответ на визит главы премьер-министра Японии в Тегеран", - цитирует агентство IRNA Аракчи, заявившего об этом на заседании по развитию торговых отношений Ирана и Японии.
Замглавы МИД Ирана также добавил, что переговоры с японской стороной охватывают широкий спектр вопросов, в том числе двусторонние отношения, региональную и международную обстановку, ситуацию вокруг ядерной сделки и "американского давления" на Иран.
Он также подчеркнул, что в ходе визита Роухани в Японию каких-либо переговоров с американской стороной не планируется.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в середине июня 2019 года посетил с официальным визитом Тегеран, став первым за 41 год японским премьером, посетившим Иран.
Ответный визит Роухани в Японию, которая является партнером как Ирана, так и США, состоится в условиях ужесточившихся антииранских санкций со стороны Вашингтона, а также роста напряженности на Ближнем Востоке, в котором иранские и американские власти обвиняют друг друга.
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Хасан РоуханиАббас АракчиСиндзо АбэМИД ИранаЯпонияИранВ мире
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