Президент Ирана посетит Японию 20 декабря

"Это мероприятие проходит одновременно с приближающимся визитом (президента Ирана Хасана) Роухани в Японию, который произойдет в пятницу в ответ на визит главы премьер-министра Японии в Тегеран", - цитирует агентство IRNA Аракчи, заявившего об этом на заседании по развитию торговых отношений Ирана и Японии.

Замглавы МИД Ирана также добавил, что переговоры с японской стороной охватывают широкий спектр вопросов, в том числе двусторонние отношения, региональную и международную обстановку, ситуацию вокруг ядерной сделки и "американского давления" на Иран.

Он также подчеркнул, что в ходе визита Роухани в Японию каких-либо переговоров с американской стороной не планируется.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в середине июня 2019 года посетил с официальным визитом Тегеран, став первым за 41 год японским премьером, посетившим Иран.