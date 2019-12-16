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Слуцкий прокомментировал законопроект о децентрализации на Украине
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РИА Новости

Слуцкий прокомментировал законопроект о децентрализации на Украине

17:54 16.12.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
© РИА Новости / Илья Питалев
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Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. В законопроекте о децентрализации, размещенном на сайте Верховной рады Украины, есть противоречие относительно пункта минских соглашений о конституционной реформе по децентрализации с принятием постоянного законодательства об особом статусе отдельных районов самопровозглашенных Донецкой и Луганской областей, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект "О внесении изменений в конституцию Украины (относительно децентрализации власти)". В документе предлагается изменить административно-территориальное устройство страны и ввести институт префекта. При этом в тексте ничего не говорится об особом статусе Донбасса.
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"Законопроект Зеленского по децентрализации власти требует отдельного изучения. Вместе с тем, на мой взгляд, в отсутствии четко прописанного особого статуса республик Донбасса можно усмотреть противоречие 11 пункту минских соглашений, прямо предполагающего проведение конституционной реформы по децентрализации с "принятием постоянного законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей". Пока – это то, что лежит на поверхности", - сказал Слуцкий журналистам.
Он также подчеркнул, что реформа должна учитывать мнения самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
"Минск-2" на сегодняшний момент - единственный документ, согласованный и подписанный Киевом, Донецком и Луганском. Поэтому столь произвольная "гибкость" толкования может вновь оттолкнуть республики Донбасса", - считает глава думского комитета.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
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В Кремле прокомментировали проект о децентрализации на Украине
Слуцкий выразил надежду на то, что действующие украинские власти это понимают и не допустят повторного саботажа выполнения обязательств по политической части минских соглашений.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Закон об особом статусе Донбасса был принят Верховной радой Украины в 2014 году, но так и не введен в действие. Осенью 2018 года украинский парламент продлил его до конца 2019 года, а после встречи в Париже "нормандской четверки" (РФ, ФРГ, Франция, Украина) в декабре 2019-го Верховная рада на внеочередном заседании продлила действие закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2020 года.
Здание Верховной рады Украины в Киеве
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Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеЛеонид СлуцкийЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаГосдума РФВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийВ мире
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