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Рюкзак, шоппер, клатч: новая жизнь старых шин
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РИА Новости
Рюкзак, шоппер, клатч: новая жизнь старых шин
В Петербурге дизайнер Саша Полярус создает сумки из камер для автомобильных и велосипедных шин, ремней безопасности, рекламных баннеров – в ход идет все. После сбора материала, его тщательно моют и обрабатывают специальным спиртовым раствором.
2019-12-16T17:46+0300
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Рюкзак, шоппер, клатч: новая жизнь старых шин

17:46 16.12.2019
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В Петербурге дизайнер Саша Полярус создает сумки из камер для автомобильных и велосипедных шин, ремней безопасности, рекламных баннеров – в ход идет все. После сбора материала, его тщательно моют и обрабатывают специальным спиртовым раствором.
Проект активно двигается вперед не только в розничном направлении, но и в оптовом. Сейчас девушка сотрудничает с крупными брендами и художниками. "Наступило мое время, наконец-то", – уверена основательница проекта.
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