2019-12-16T17:46+0300
2019-12-16T17:46+0300
https://ria.ru/20191216/1562455720.html
Рюкзак, шоппер, клатч: новая жизнь старых шин
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РИА Новости
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РИА Новости
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Рюкзак, шоппер, клатч: новая жизнь старых шин
В Петербурге дизайнер Саша Полярус создает сумки из камер для автомобильных и велосипедных шин, ремней безопасности, рекламных баннеров – в ход идет все. После сбора материала, его тщательно моют и обрабатывают специальным спиртовым раствором.
2019-12-16T17:46+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=30241637&type=mp4
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PT0M51S
Рюкзак, шоппер, клатч: новая жизнь старых шин
В Петербурге дизайнер Саша Полярус создает сумки из камер для автомобильных и велосипедных шин, ремней безопасности, рекламных баннеров – в ход идет все. После сбора материала, его тщательно моют и обрабатывают специальным спиртовым раствором.
Проект активно двигается вперед не только в розничном направлении, но и в оптовом. Сейчас девушка сотрудничает с крупными брендами и художниками. "Наступило мое время, наконец-то", – уверена основательница проекта.