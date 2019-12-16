"Леноблводоканал" взял на обслуживание 12 из 17 районов региона

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 дек - РИА Новости. Государственное унитарное предприятие "Леноблводоканал" взяло на обслуживание Приозерский район, который стал 12 из 17 районов Государственное унитарное предприятие "Леноблводоканал" взяло на обслуживание Приозерский район, который стал 12 из 17 районов Ленинградской области , которые должны войти в единую систему обслуживания водоснабжения, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

По его словам, в Ленинградской области до недавнего время не было единой организации, которая бы отвечала и следила за состоянием водопровода в регионе. В 2016 году было создано государственное унитарное предприятие "Леноблводоканал", которое объединило предприятия и оказывает услуги водоснабжения и водоотведения в Волховском, Лодейнопольском, Подпорожском, Лужском, Сланцевском, Тихвинском, Выборгском (кроме города Светогорска), Бокситогорском (кроме города Бокситогорска), а также в городах Шлиссельбург и Коммунар, Куйвозовском сельском поселении Всеволожского района.

Также в следующем году областной водоканал начнет работать в Тосненском, Кингисеппском, Кировском, Киришском районах, а также во Всеволожском районе — в городе Всеволожск, Рахьинском городском поселении, Лесколовском сельском поселении, Бугровском сельском поселении, пояснили в пресс-службе.

"С середины декабря областной водоканал начал оказывать услуги водоснабжения и водоотведения жителям Приозерского района (за исключением Кузнечнинского, Громовского и Плодовского поселений). Район стал двенадцатым по счету, чьи сети теперь принадлежат единой областной структуре", - рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что таким образом, по данным обламинистрации, в ведении предприятия сейчас находятся 567 объектов водоснабжения и водоотведения, в том числе очистные сооружения, станции водоподготовки и резервуары чистой воды, насосные станции, водонапорные башни, водопроводные и канализационные сети. Благодаря этому ГУП, как единая структура, сможет принимать участие в региональных и федеральных проектах, а также взаимодействовать с зарубежными партнерами. Среди планов "Леноблводоканала" — строительство новых и реконструкция существующих очистных сооружений, капремонт сетей, обеспечение необходимым количеством спецтехники, запасом материалов и оборудования для устранения аварий.