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Ленинградская область
Ленинградская область
2019-12-16T16:12+0300
https://ria.ru/20191216/1562449713.html
"Леноблводоканал" взял на обслуживание 12 из 17 районов региона
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РИА Новости

"Леноблводоканал" взял на обслуживание 12 из 17 районов региона

16:12 16.12.2019
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© Fotolia / JJСмеситель на кухне
Смеситель на кухне
© Fotolia / JJ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 дек - РИА Новости. Государственное унитарное предприятие "Леноблводоканал" взяло на обслуживание Приозерский район, который стал 12 из 17 районов Ленинградской области, которые должны войти в единую систему обслуживания водоснабжения, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
По его словам, в Ленинградской области до недавнего время не было единой организации, которая бы отвечала и следила за состоянием водопровода в регионе. В 2016 году было создано государственное унитарное предприятие "Леноблводоканал", которое объединило предприятия и оказывает услуги водоснабжения и водоотведения в Волховском, Лодейнопольском, Подпорожском, Лужском, Сланцевском, Тихвинском, Выборгском (кроме города Светогорска), Бокситогорском (кроме города Бокситогорска), а также в городах Шлиссельбург и Коммунар, Куйвозовском сельском поселении Всеволожского района.
Также в следующем году областной водоканал начнет работать в Тосненском, Кингисеппском, Кировском, Киришском районах, а также во Всеволожском районе — в городе Всеволожск, Рахьинском городском поселении, Лесколовском сельском поселении, Бугровском сельском поселении, пояснили в пресс-службе.

"С середины декабря областной водоканал начал оказывать услуги водоснабжения и водоотведения жителям Приозерского района (за исключением Кузнечнинского, Громовского и Плодовского поселений). Район стал двенадцатым по счету, чьи сети теперь принадлежат единой областной структуре", - рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что таким образом, по данным обламинистрации, в ведении предприятия сейчас находятся 567 объектов водоснабжения и водоотведения, в том числе очистные сооружения, станции водоподготовки и резервуары чистой воды, насосные станции, водонапорные башни, водопроводные и канализационные сети. Благодаря этому ГУП, как единая структура, сможет принимать участие в региональных и федеральных проектах, а также взаимодействовать с зарубежными партнерами. Среди планов "Леноблводоканала" — строительство новых и реконструкция существующих очистных сооружений, капремонт сетей, обеспечение необходимым количеством спецтехники, запасом материалов и оборудования для устранения аварий.
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"После всестороннего технического обследования объектов, будет разработана инвестиционная программа до 2030 года для модернизации сетей и очистных сооружений",- подытожили в пресс-службе.
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