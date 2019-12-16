Три кадровые практики Ленобласти отмечены Министерством труда

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 дек - РИА Новости. Три кадровые практики Ленинградской области заняли первое место на всероссийском конкурсе, организованном министерством труда и социальной защиты России, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
По его словам, дипломом за победу в конкурсе "Лучшие кадровые практики и инициативы в системе государственного и местного самоуправления" аппарата губернатора и правительства Ленинградской области удостоены сразу три направления: "Практика правового просвещения молодежи в сфере противодействия коррупции путём вовлечения в творческую деятельность и интерактивного взаимодействия", "Развитие государственно-служебной культуры в Администрации Ленинградской области" и "Организация комплексной работы по управлению кадрами в Ленинградской области, автоматизацию целостного кадрового цикла".
"Конкурс проводится министерством труда и социальной защиты РФ ежегодно и имеет масштабный охват: в нем принимают участие федеральные и региональные органы власти, органы местного самоуправления, а также организации государственного сектора экономики", - рассказал собеседник агентства.
Он пояснил, что управлению профилактики коррупционных и иных правонарушений аппарата губернатора и правительства Ленинградской области было предложено выступить на торжественном мероприятии по подведению итогов конкурса 13 декабря в Москве с презентацией лучшей практики. Такое предложение поступило только 17 конкурсантам из 223 заявленных, при этом в список вошли такие лидеры как министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Центральный банк Российской Федерации, а также передовые регионы по работе в сфере противодействия коррупции - Татарстан, Тула, Башкортостан.
"Представители Ленинградской области подробно рассказали о практике интерактивного просвещения молодежи в сфере противодействия коррупции путем вовлечения в творческую деятельность. Работа в этом формате проводится в Ленинградской области с 2016 года и включает в себя конкурс видеороликов на тему: "Мы за честную Россию без коррупции" — для учеников школ Ленинградской области, а также интерактивные мероприятия (кейсы, дебаты, деловые игры) на антикоррупционную тематику на форуме "Ладога" — для молодежи Ленинградской области. Все мероприятия находят широкий отклик, и стали традиционными и любимыми у молодёжи в Ленинградской области",- подытожили в пресс-службе.