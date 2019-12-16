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Ленинградская область
Ленинградская область
2019-12-16T13:33+0300
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Власти Ленобласти начали прием заявок на субсидии для аграриев
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РИА Новости

Власти Ленобласти начали прием заявок на субсидии для аграриев

13:33 16.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПастух со стадом на пастбище в племенном хозяйстве по выращиванию и продаже мясного крупного рогатого скота в Ленинградской области
Пастух со стадом на пастбище в племенном хозяйстве по выращиванию и продаже мясного крупного рогатого скота в Ленинградской области
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 дек - РИА Новости. В Ленинградской области стартовал прием заявок на распределение субсидий фермерам в 2020 году, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
По его словам, начиная с 16 декабря 2019 года по 20 января 2020 года областной комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу принимает заявки на участие в конкурсе на получение трех грантов: начинающим фермерам, на развитие семейных животноводческих ферм и сельскохозяйственным потребительским кооперативам.

"Соискателям необходимо предоставить пакет документов и бизнес-план. После проверки документов на соответствие требованиям конкурса претенденты будут приглашены на очную защиту проектов", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что средства гранта можно потратить на приобретение сельскохозяйствененых животных, техники, строительство производственных зданий и перерабатывающих производств.
"В 2019 году в конкурсах на получение фермерских грантов приняли участие более 40 соискателей. Победителями стали 17 начинающих фермеров, общая сумма выданных грантов составила 35,7 миллиона рублей. Четыре семейные животноводческие фермы получили грант на сумму 50,8 миллиона рублей и один кооператив получил грант на развитие материально-технической базы на сумму 18 миллионов рублей",- отметили в пресс-службе.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
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Всего, по данным обладминистрации, за период с 2012 по 2019 годы в Ленинградской области грантовую поддержку получили 280 фермерских хозяйств, из них 190 начинающих фермеров и 90 семейных животноводческих ферм.
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