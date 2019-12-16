Власти Ленобласти начали прием заявок на субсидии для аграриев

Пастух со стадом на пастбище в племенном хозяйстве по выращиванию и продаже мясного крупного рогатого скота в Ленинградской области

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 дек - РИА Новости. В Ленинградской области стартовал прием заявок на распределение субсидий фермерам в 2020 году, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

По его словам, начиная с 16 декабря 2019 года по 20 января 2020 года областной комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу принимает заявки на участие в конкурсе на получение трех грантов: начинающим фермерам, на развитие семейных животноводческих ферм и сельскохозяйственным потребительским кооперативам.

"Соискателям необходимо предоставить пакет документов и бизнес-план. После проверки документов на соответствие требованиям конкурса претенденты будут приглашены на очную защиту проектов", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что средства гранта можно потратить на приобретение сельскохозяйствененых животных, техники, строительство производственных зданий и перерабатывающих производств.

"В 2019 году в конкурсах на получение фермерских грантов приняли участие более 40 соискателей. Победителями стали 17 начинающих фермеров, общая сумма выданных грантов составила 35,7 миллиона рублей. Четыре семейные животноводческие фермы получили грант на сумму 50,8 миллиона рублей и один кооператив получил грант на развитие материально-технической базы на сумму 18 миллионов рублей",- отметили в пресс-службе.