Ростуризм представит свои программы в странах Азии

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Ростуризм проведет роуд-шоу "Россия 2020. ЕВРО в подарок" в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, в ходе которого представит основные туристические продукты России, сообщает пресс-служба ведомства.

"17-19 декабря 2019 года Федеральное агентство по туризму РФ при поддержке Россотрудничества, АНО "УЕФА Евро 2020" и Всемирной туристской организации UNWTO проводит роуд-шоу "Россия 2020. ЕВРО в подарок" в Китае, Японии, Индии, Вьетнаме и Южной Корее. Целью мероприятия является представление основных туристских продуктов России в странах Азиатско-Тихоокеанского региона", — говорится в сообщении.

В Ростуризме отмечают, что азиатские рынки — самые динамично развивающиеся тур-экспортеры в Россию. Лидер среди них — Китай. В 2018 году число китайских туристов, по оценке экспертов отрасли, составило почти 1,3 миллиона человек.

В ближайшие годы ожидается резкий рост числа вьетнамских туристов.

Южная Корея – страна с безвизовым режимом въезда в Россию. По данным ведомства, ежегодное увеличение турпотока оттуда составляет около 10 процентов.

Число туристов из Японии в 2019 году выросло на 33 процента.

Индия в 2019 году впервые попала в десятку крупнейших для России въездных рынков.

В Ростуризме ожидают, что введение электронных виз для жителей стран Азии способно увеличить поток "групповых" и "индивидуальных" туристов более чем на 20 процентов. Эта тема является ключевой в рамках презентационных мероприятий "Россия 2020. ЕВРО в подарок".

Презентация российского этапа чемпионата Европы по футболу УЕФА Евро-2020, который пройдет будущим летом в Санкт-Петербурге, станет еще одной ключевой темой мероприятия. В июне-июле 2020 года на стадионе "Санкт-Петербург" состоятся три матча группы "В" и один матч четвертьфинала.

"Эксперты Ростуризма уверены, что кроме матчей в Санкт-Петербурге, Россия может стать удобным хабом для туристов из Азии на пути в футбольную Европу. Эта тема, в том числе будет отражена в презентации региональных туристических маршрутов и транспортной доступности объектов туристского интереса и основных достопримечательностей", — пояснили в ведомстве.