Рогозин открестился от твиттера робота "Федора"

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская обл.), 16 дек — РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил журналистам, что активность робота "Федора" в интернете не имеет отношения к госкорпорации.

"Это не к нам вопрос, вы знаете, куда обращаться, ему и пишите", — сказал он, отвечая на вопрос, можно ли считать посты "Федора" в твиттере официальной позицией "Роскосмоса".

Твиттер-аккаунт под именем FEDOR появился перед полетом робота на МКС, который состоялся с 22 августа по 7 сентября 2019 года. Изначально на странице публиковались подробности подготовки. Однако позднее риторика поменялась, "робот" стал рассказывать о новостях российской ракетно-космической отрасли, а также комментировать успехи и неудачи зарубежной космонавтики.

Последнее время на твиттер-страничке FEDOR публикуются шутки, связанные с различиями в мышлении человека и искусственного интеллекта, а также комментарии к острым политическим событиям (например, к недавнему решению WADA отстранить на четыре года российских спортсменов от участия в крупных соревнованиях).