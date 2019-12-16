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РИА Наука
2019-12-16T14:24+0300
https://ria.ru/20191216/1562432741.html
Рогозин открестился от твиттера робота "Федора"
https://cdn22.img.ria.ru/images/156243/91/1562439167_0:0:3009:1694_1036x0_80_0_0_345b8e0ca8dfbc4edb41ee1fe0b57eec.jpg
РИА Новости

Рогозин открестился от твиттера робота "Федора"

11:49 16.12.2019 (обновлено: 14:24 16.12.2019)
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© РИА Новости / Максим БогодвидДмитрий Рогозин во время посещения космодрома Восточный
Дмитрий Рогозин во время посещения космодрома Восточный
© РИА Новости / Максим Богодвид
КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская обл.), 16 дек — РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил журналистам, что активность робота "Федора" в интернете не имеет отношения к госкорпорации.
"Это не к нам вопрос, вы знаете, куда обращаться, ему и пишите", — сказал он, отвечая на вопрос, можно ли считать посты "Федора" в твиттере официальной позицией "Роскосмоса".
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Твиттер-аккаунт под именем FEDOR появился перед полетом робота на МКС, который состоялся с 22 августа по 7 сентября 2019 года. Изначально на странице публиковались подробности подготовки. Однако позднее риторика поменялась, "робот" стал рассказывать о новостях российской ракетно-космической отрасли, а также комментировать успехи и неудачи зарубежной космонавтики.
Последнее время на твиттер-страничке FEDOR публикуются шутки, связанные с различиями в мышлении человека и искусственного интеллекта, а также комментарии к острым политическим событиям (например, к недавнему решению WADA отстранить на четыре года российских спортсменов от участия в крупных соревнованиях).
Во время полета робота в космос Рогозин заявил журналистам, что для него загадка, откуда появляются сообщения в аккаунте робота. Глава госкорпорации уточнил, что спрашивает всех, что происходит, и не исключил, что робот действительно пользуется соцсетью самостоятельно.
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РИА НаукаРобот Федор (FEDOR - Final Experimental Demonstration Object Research)Международная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмосДмитрий РогозинАмурская областьTwitter
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