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РИА Наука
2019-12-16T11:30+0300
https://ria.ru/20191216/1562431767.html
Рогозин заявил, что пуск "Ангары" с Восточного могут отложить на месяц
https://cdn21.img.ria.ru/images/156241/18/1562411804_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_3dead7639b117cfff5a3c516f1140642.jpg
РИА Новости

Рогозин заявил, что пуск "Ангары" с Восточного могут отложить на месяц

11:30 16.12.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкУстановка технологических емкостей ГП-7 строящегося стартового комплекса КРК "Ангара" космодрома Восточный в Амурской области
Установка технологических емкостей ГП-7 строящегося стартового комплекса КРК Ангара космодрома Восточный в Амурской области
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Установка технологических емкостей ГП-7 строящегося стартового комплекса КРК "Ангара" космодрома Восточный в Амурской области. Архивное фото
КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская обл.), 16 дек - РИА Новости. Первый запуск со стартового стола для ракет "Ангара" на космодроме Восточный, в ходе которого на орбиту будет выведен пилотируемый корабль "Орел", может пройти в августе или сентябре 2023 года, сообщил журналистам гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Ранее сообщалось, что первый пуск "Ангары" с Восточного планируется на август 2023 года.
"Комплексные испытания (стартового комплекса - ред.) и выход на обеспечение пуска, который намечен на август-сентябрь 2023 года. Мы сейчас говорим о пуске ракеты-носителя "Ангара-А5" и рассчитываем, что этот пуск будет осуществлен вместе с новым пилотируемым кораблем нового поколения", - сказал он на пресс-конференции.
Мобильная башня обслуживания стартового комплекса РН Союз-2 на космодроме Восточный в Амурской области
10:08
Рогозин рассказал о рисках разрушения недостроев на Восточном
Рогозин напомнил, что к концу 2022 года стартовый комплекс должен быть достроен. Строители должны покинуть космодром, а специалисты приступят к автономным испытаниям.
Разработка нового российского космического корабля "Орел" (ранее назывался "Федерация") для полетов к Луне ведется уже 10 лет. Первый испытательный запуск корабля в беспилотном варианте значился в планах на 2015 год, а первый пилотируемый полет назначили на 2018 год. Но затем планы многократно менялись. Сейчас первый испытательный запуск корабля "Орел" планируется на 2023 год на ракете "Ангара-А5" с космодрома Восточный. В 2024 году намечается беспилотный, а в 2025 году пилотируемый полет корабля к Международной космической станции. В 2026 и 2027 годах также планируются полеты на "Ангаре", а в 2028 году – первый старт на ракете сверхтяжелого класса "Енисей". Тогда же, в 2028 году, летные испытания корабля планируется завершить и перейти к его эксплуатации. В 2029 году - облет на нем Луны, а в 2030-м - высадка российских космонавтов на ее поверхность.
Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрий Рогозин
09:56РИА Наука
Рогозин рассказал о ситуации с проектом корабля "Орел"
162010
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РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаАнгара (ракета)Дмитрий РогозинАмурская область
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