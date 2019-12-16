Рогозин заявил, что пуск "Ангары" с Восточного могут отложить на месяц

"Комплексные испытания (стартового комплекса - ред.) и выход на обеспечение пуска, который намечен на август-сентябрь 2023 года. Мы сейчас говорим о пуске ракеты-носителя "Ангара-А5" и рассчитываем, что этот пуск будет осуществлен вместе с новым пилотируемым кораблем нового поколения", - сказал он на пресс-конференции.

Разработка нового российского космического корабля "Орел" (ранее назывался "Федерация") для полетов к Луне ведется уже 10 лет. Первый испытательный запуск корабля в беспилотном варианте значился в планах на 2015 год, а первый пилотируемый полет назначили на 2018 год. Но затем планы многократно менялись. Сейчас первый испытательный запуск корабля "Орел" планируется на 2023 год на ракете "Ангара-А5" с космодрома Восточный. В 2024 году намечается беспилотный, а в 2025 году пилотируемый полет корабля к Международной космической станции. В 2026 и 2027 годах также планируются полеты на "Ангаре", а в 2028 году – первый старт на ракете сверхтяжелого класса "Енисей". Тогда же, в 2028 году, летные испытания корабля планируется завершить и перейти к его эксплуатации. В 2029 году - облет на нем Луны, а в 2030-м - высадка российских космонавтов на ее поверхность.