Рогозин: проект "Венера-Д" могут вернуть в космическую программу

"Мы сейчас ведем переговоры с НПО имени Лавочкина о возможности реализации такого рода проекта, и если в 2020 году мы завершим работу над созданием единой комплексной программы "Космическая деятельность России на десятилетний период", то там мы, скорее всего, по Венере увидим", - сказал он на пресс-конференции на космодроме.