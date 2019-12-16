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Формирующиеся звезды в галактике Большое Магелланово облако
РИА Наука
2019-12-16T11:04+0300
https://ria.ru/20191216/1562430580.html
Рогозин: проект "Венера-Д" могут вернуть в космическую программу
https://cdn25.img.ria.ru/images/156141/67/1561416792_0:185:2869:1799_1036x0_80_0_0_e67534e1982541428608f7287f9b5fb0.jpg
РИА Новости

Рогозин: проект "Венера-Д" могут вернуть в космическую программу

11:04 16.12.2019
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкГенеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрий Рогозин
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Архивное фото
КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская обл.), 16 дек - РИА Новости. Проект автоматической исследовательской станции "Венера-Д", который из-за секвестра был исключен из Федеральной космической программы 2016-2025 годов, может появиться в российской космической программе, сообщил журналистам гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
"Мы сейчас ведем переговоры с НПО имени Лавочкина о возможности реализации такого рода проекта, и если в 2020 году мы завершим работу над созданием единой комплексной программы "Космическая деятельность России на десятилетний период", то там мы, скорее всего, по Венере увидим", - сказал он на пресс-конференции на космодроме.
По словам Рогозина, НПО имени Лавочкина, которое производило станции для полета к Венере во времена СССР, может восстановить документацию той поры в цифровом виде и использовать ее как подспорье.
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Ранее президент Российской академии наук Александр Сергеев сообщал, что Роскосмос выделит финансирование для следующего этапа проекта "Венера-Д", в ходе которого будут проверены некоторые критические технологии.
До этого сообщалось, что ученые просят на реализацию российской части проекта 17 миллиардов 370 миллионов рублей на ближайшие 10 лет. Американская часть проекта "Венера-Д" оценивается примерно в такую же сумму. Запуск российско-американской миссии на Венеру планировался на период с 25 декабря 2027 года по 16 января 2028 года, РАН предлагал перенести его на 2029 год.
Согласно концепции объединенной научной рабочей группы России и США по этому проекту, космический аппарат займется комплексным изучением атмосферы Венеры, ее поверхности, внутреннего строения и окружающей плазмы.
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