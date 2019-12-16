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2019-12-16T08:39+0300
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Академика Асеева не стали наказывать за препятствие обыску
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РИА Новости

Академика Асеева не стали наказывать за препятствие обыску

08:39 16.12.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАлександр Асеев
Александр Асеев
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Александр Асеев. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 16 дек – РИА Новости. Советский районный суд Новосибирска в понедельник отказал следователям СК, просившим наказать бывшего председателя Сибирского отделения РАН, академика Александра Асеева и его супругу на тысячу рублей каждого за препятствие обыску в их коттедже, сообщил РИА Новости представитель суда.
"Отказано в наложении денежного взыскания", - сказал собеседник агентства, комментируя итоги рассмотрения протокола СК.
Председатель СО РАН академик Александр Асеев
25 ноября, 09:56
Экс-глава СО РАН сообщил об обыске в своем коттедже
Протокол о нарушении процессуальных обязанностей в отношении Асеева и его жены Веры за препятствие следственным действиям составила замруководителя следственного отдела по Советскому району Новосибирска СУСК РФ по Новосибирской области Надежда Гришина. В суде 28 ноября она заявила, что супруги Асеевы вечером 23 ноября не пустили в дом следователей, приехавших для обыска по делу о приватизации коттеджа, в результате чего обыск был сорван и проведен только на следующий день. Следователь считает, что Асеев мог скрыть документы, при обнаружении которых он бы мог стать не свидетелем, а подозреваемым по делу. По данным СК, Вера Асеева также грубо обзывала следователей.
Асеевы через адвокатов просили суд отказать следствию в наложении на них денежного штрафа, так как они не являются участниками уголовного судопроизводства, следовательно, на них не лежат никакие процессуальные обязанности.
После первой неудавшейся попытки следователи днем 24 ноября провели обыск в коттедже Асеева в новосибирском Академгородке в рамках уголовного дела против бывшего управделами СО РАН Эдуарда Скубневского. Он подозревается в заключении с Асеевым с нарушением закона договора служебного найма коттеджа, который в 2015 году был приватизирован на дочь академика.
Как сообщалось ранее, следователи СК РФ в Новосибирске возбудили уголовное дело в отношении Скубневского, считая, что история с коттеджем нанесла государству ущерб в 67 миллионов рублей. Асеев считает, что уголовное дело Скубневского связано с его противоречиями по различным вопросам с действующим руководством Сибирского отделения РАН. Он намерен добиваться отмены уголовного дела. По словам академика, пять лет назад в новосибирском Академгородке были приватизированы около 60 коттеджей, в том числе и дом, в котором теперь живет он и его семья, и только к этому коттеджу якобы возникли вопросы.
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Александр АсеевРоссийская академия наукНовосибирскПроисшествия
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