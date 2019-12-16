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2019-12-16T11:05+0300
https://ria.ru/20191216/1562424096.html
Российские малые виноделы должны иметь преференции, считают в ФАС
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РИА Новости

Российские малые виноделы должны иметь преференции, считают в ФАС

06:36 16.12.2019 (обновлено: 11:05 16.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичСбор урожая на винограднике
Сбор урожая на винограднике
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Сбор урожая на винограднике. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Небольшие производители винодельческой продукции должны иметь преференции, например, по возможностям продвижения своей продукции и информирования о ней, заявил в интервью РИА Новости начальник контрольно-финансового управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Владимир Мишеловин.
"Не надо забывать об интересах малых виноделов, фермерских виноградарских хозяйств. Для них тоже должно быть место на рынке, для них также должны быть преференции. В частности, в рамках обсуждения законопроекта (о виноградарстве и виноделии в России - ред.) шла речь о том, чтобы ослабить ограничения по рекламе российской продукции. Наверное, это правильно, особенно в зонах, где вино производится", - сказал Мишеловин.
Собеседник агентства отметил, что российские потребители хорошо осведомлены о французских или итальянских винах, однако отечественные напитки с этой точки зрения находятся лишь в самом начале пути. По его мнению, следует создавать информационные поводы, чтобы говорить о российском вине, проводить больше винодельческих форумов и выставок.
Сейчас реклама алкоголя в России ограничена - как по содержанию (например, она не должна осуждать воздержание от употребления спиртного и обращаться к несовершеннолетним), так и по каналам распространения. При этом реклама российского вина и шампанского разрешена на телевидении с 23.00 до 7.00 местного времени (кроме трансляции в прямом эфире или в записи детско-юношеских спортивных соревнований).
Минсельхоз РФ в конце июня предложил разрешить рекламу российских защищенных вин вдоль дорог в радиусе 200 километров от производственных площадок. Начальник контрольно-финансового управления ФАС сказал, что ведомство концептуально поддерживает предложение Минсельхоза, однако один из аспектов данной идеи требует внимания.
"У нас есть опыт ограничений торговли алкоголем недалеко от социальных объектов. Когда мы говорим о рекламе вина на расстоянии 200 километров от производства - кто будет измерять это расстояние, как его рассчитывать? Снова возникнут споры. Логичнее было бы, если, например, производство вина находится в Краснодарском крае, и ты как производитель можешь давать потребителю информацию о своем продукте, о своем производстве в любой точке региона", - пояснил Мишеловин.
Читайте полный текст интервью >>
Виноградник
04:37
ФАС выступает против ограничений на импортный виноматериал в России
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Владимир МишеловинФедеральная антимонопольная служба РФМинистерство сельского хозяйства РФРоссияЭкономика
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