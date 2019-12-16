Владимир Мишеловин: в России часто выбирают цену, а не качество вина

Законопроект о виноградарстве и виноделии в России, который обсуждается Госдумой, может стать самым крупным изменением правил игры на российском алкогольном рынке за последние годы. Некоторые участники рынка называют этот документ настоящей революцией. В то же время текст не лишен спорных моментов, например, по мнению начальника контрольно-финансового управления Федеральной антимонопольной службы ( ФАС ) РФ Владимира Мишеловина, ряд положений законопроекта может противоречить принципам конкуренции. Об отношении ведомства к регулированию винодельческой отрасли, онлайн-продажах алкоголя, минимальных ценах и о качестве спиртного Мишеловин рассказал в интервью РИА Новости. Беседовал Антон Мещеряков.

— Сейчас ко второму чтению в Госдуме готовится законопроект о виноделии в России. Какие положения проекта обращают на себя наибольшее внимание антимонопольной службы?

— Вопрос широкий. В том виде законопроекта, в котором он был принят в первом чтении, есть ряд формулировок, которые могут противоречить некоторым принципам конкуренции. ФАС поддержала законопроект при его подготовке к первому чтению, потому что мы считаем, что регулирование алкогольной отрасли должно в принципе идти по пути раздельного регулирования. Мы поддерживаем работу над законодательным оформлением основных принципов и положений российского виноделия, которая ведется в Госдуме, поэтому на данном этапе мы бы не хотели говорить об отдельных нормах. В дальнейшем отдельные положения закона можно будет уточнить, прежде всего сделать так, чтобы они не противоречили техническим регламентам – и тем, которые уже приняты в ЕАЭС, и тем, которые вступят в силу. В частности, техрегламенту о безопасности алкогольной продукции (вступает в силу в январе 2021 года – прим. ред.).

С другой стороны, нужно очень аккуратно относиться к настолько преференциальному режиму для российских вин. Например, на наш взгляд, запрет на использование виноматериалов, которые сегодня ввозятся в Россию из-за рубежа, жестко вводить не надо, сегодня это преждевременно.

— Тогда в каком виде могут вводиться эти ограничения?

— Вообще не должно быть ограничений. По оценке экспертов, на сегодняшний день доля легально ввозимого импортного виноматериала, хоть и значительная, не столь большая по сравнению с российским. Своего виноматериала у нас больше в разы. Однако импорт влияет на рынок, и даже наши крупнейшие производители вина все равно пользуются определенным его объемом. При этом они проверяют его качество, потому что дорожат и своим именем, и именем продукта, который они вывели на рынок.

Логичнее было бы поставить определенные задачи перед отраслью по увеличению выращивания российского винограда. Возможно, следует сосредоточить внимание на предоставлении преференций для развития именно посадок винограда, чтобы к условному 2025 году наша винодельческая отрасль была полностью обеспечена отечественным виноградом.

Не стоит забывать, что Россия все же зона рискованного земледелия. Предположим, а если случатся заморозки, виноградники погибнут — и что произойдет? Импортный виноматериал запрещен, а своего не хватает — это будет коллапс для нашей винной отрасли. Поэтому мы против жестких запретов. Мы говорим, что регуляторный экстремизм в этом вопросе не нужен, нужно идти поступательным путем.

Кроме того, не надо забывать об интересах малых виноделов, фермерских виноградарских хозяйств. Для них тоже должно быть место на рынке, для них также должны быть преференции. В частности, в рамках обсуждения законопроекта шла речь о том, чтобы ослабить ограничения по рекламе российской продукции. Наверное, это правильно, особенно в зонах, где вино производится. Иначе о нем никто не узнает. В нашей стране все знают, что такое французское вино, испанское вино, итальянское вино. Но сколько столетий у потребителей была возможность узнать эти вина. С этой точки зрения наше виноделие в самом начале пути, и нам необходимо его поддерживать, предоставлять возможности развития, создавать информационные поводы, чтобы говорить о российском вине. Нужно проводить как можно больше винодельческих форумов, выставок, которые проходили бы не только на нашей территории, но и, может быть, на известных мировых площадках.

— Минсельхоз РФ предложил разрешить рекламу российских вин в радиусе 200 километров от производственных площадок. Поддерживает ли ФАС эту идею?

— Концептуально мы поддерживаем это предложение. Однако есть момент, который нас несколько смущает. У нас есть опыт ограничений торговли алкоголем недалеко от социальных объектов. Когда мы говорим о рекламе вина на расстоянии 200 километров от производства, кто будет измерять это расстояние, как его рассчитывать? Снова возникнут споры. Логичнее было бы, если, например, производство вина находится в Краснодарском крае и ты, как производитель, можешь давать потребителю информацию о своем продукте, о своем производстве в любой точке региона. Наши потребители очень поверхностно знакомы с винами. В основном известна продукция заводов с многолетней историей. О новых производителях, особенно небольших фермерских хозяйствах, о качестве их продукции вообще никто не знает.

— Следует ли смягчать ограничения по времени рекламы российского вина на телевидении?

— Сразу скажу, что это моя экспертная оценка. Поскольку я жаворонок, я такую рекламу не вижу, потому что уже сплю и точно не могу сказать, какое количество потребителей смотрит рекламу вина по телевизору. Мне кажется, можно было бы расширить и временные границы, и возможности донесения информации о наших производителях и наших винах. Наверное, это могла бы быть не только ночь. Но, повторюсь, это моя оценка.

— Стоит ли разрешить интернет-продажи российского вина до того, как будут приняты глобальные поправки для возможности онлайн-торговли алкоголем?

— Думаю, нужно дождаться, когда регулирование этой сферы будет узаконено на федеральном уровне, когда будут выработаны общие правила. Что касается онлайн-продаж алкоголя в принципе, хотя это современный канал сбыта, мне кажется, что в общем объеме торговли это будет минимальный уровень, минимальный процент, который ни производитель, ни потребитель не заметят. Хотя, например, производители пивоваренной продукции другого мнения.

Концептуально, конечно, онлайн-продажи это хорошо, потому что алкогольный рынок сейчас зарегулирован и в последнее время регуляторное давление переносится на конечный этап логистической цепочки, на торговлю. Но никто не остановит развитие сетевых торговых форматов, однако при этом мы можем потерять малые форматы. Крафтовый пивовар или небольшой фермер-производитель вина никогда не попадет в сеть как по причинам экономическим, из-за высоких барьеров входа, так и по производственным — он не сможет обеспечить необходимые объемы. В этом смысле развитие торговли в интернете могло бы стать определенным способом продажи своего товара. Это могло бы стать определенной поддержкой для небольших производителей, хотя, как я понимаю, сейчас онлайн-продажи алкоголя хотят начать компании, которые уже занимают устойчивую позицию на рынке.

С другой стороны, вино — продукция специфическая. Если онлайн-продажи пива я могу представить, то покажите мне потребителя, который будет покупать через интернет российские вина. Мне кажется, что основной массе потребителей из числа тех, кто сознательно покупает вино, интереснее взять бутылку в руки, изучить этикетку и получить воочию дополнительную информацию для выбора.

— Как идет обсуждение вопроса о введении минимальных розничных цен на вино и пиво?

— О самом процессе я сказать не могу, потому что ФАС напрямую не участвует в обсуждении этой темы. Что касается пива, да, действительно бывают случаи, когда пиво продается в рознице на грани себестоимости или даже по более низким ценам. Почему так происходит, уплачен ли акциз или не уплачен, это не наша компетенция. Однако когда происходит такого рода демпинг на пивоваренную продукцию в розничной торговле, в крайне невыгодной ситуации оказываются прежде всего малые и средние производители.

Что касается вина, то сейчас на полке вино дешевле 300 рублей найти сложно. А вина дешевле 200 рублей непонятного качества. Возможно, кстати, это и есть тот самый некачественный импортный виноматериал, против которого необходимо бороться. Поэтому если мы говорим, надо ли устанавливать минимальную розничную цену на вино, наверное, надо. Но таким образом мы отсечем значительную долю потребителей. К глубокому сожалению, наш потребитель очень часто голосует за цену, а не за качество продукции. И это очень важная задача, в том числе задача регуляторов — сделать так, чтобы покупатели более тщательно и сознательно выбирали продукты, алкогольную продукцию в том числе, и голосовали не за цену, а за качество. Но для этого они должны понимать это качество.

— Производители алкоголя разной крепости, например пивовары, предлагали внести поправки в техрегламент о безопасности алкогольной продукции, который вступит в силу в 2021 году. Они объясняли это возможными махинациями со стороны недобросовестных производителей. Поддерживает ли ФАС позицию отрасли?

— Когда речь заходит о специальном регулировании, ФАС всегда поддерживает отрасль, добросовестных производителей того или иного вида алкогольных напитков. То, о чем вы говорите, скорее всего, относится к рискам, заложенным в терминологии пива, пива специального, а именно снижению качества и безопасности продукта, потенциальным потерям сельскохозяйственной отрасли, а также возможности выдавать слабоалкогольные напитки за пиво специальное. Сегодня они маскируются под пивные напитки и появляются на полках под различными названиями, иногда с весьма странным составом ингредиентов. Это элемент недобросовестной конкуренции, которую необходимо пресекать. В основе настоящих пивных напитков продукты брожения.