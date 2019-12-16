ФАС выступает против ограничений на импортный виноматериал в России

Госдума в ноябре приняла в первом чтении законопроект о виноградарстве и виноделии в России. Документ устанавливает правовые и организационные основы производства, оборота и потребления продукции виноградарства и виноделия. Отдельные положения проекта вызвали дискуссию в отрасли, в частности, предложение о введении запрета на использование импортных виноматериалов при производстве вина в России.

"Нужно очень аккуратно относиться к настолько преференциальному режиму для российских вин. Например, на наш взгляд, запрет на использование виноматериалов, которые сегодня ввозятся в Россию из-за рубежа, жестко вводить не надо, сегодня это преждевременно", - сказал Мишеловин. "Вообще не должно быть ограничений", - добавил он.

Представитель ФАС отметил, ссылаясь на оценку экспертов, что сейчас доля легально ввозимого в Россию импортного виноматериала хоть и значительна, но не столь велика по сравнению с российским. "Однако импорт влияет на рынок, и даже наши крупнейшие производители вина все равно пользуются определенным его объемом", - указал начальник управления службы.

Логичнее, по его словам, было бы увеличивать выращивание российского винограда. "Возможно, следует сосредоточить внимание на предоставлении преференций для развития именно посадок винограда, чтобы к условному 2025 году наша винодельческая отрасль была полностью обеспечена отечественным виноградом", - предположил Мишеловин.