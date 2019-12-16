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ФАС выступает против ограничений на импортный виноматериал в России
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РИА Новости

ФАС выступает против ограничений на импортный виноматериал в России

04:37 16.12.2019 (обновлено: 11:05 16.12.2019)
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CC0 / jackmac34 / Виноградник
Виноградник
CC0 / jackmac34 /
Виноградник. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выступает против ограничений на использование импортного виноматериала при производстве вина в России, заявил в интервью РИА Новости начальник контрольно-финансового управления ФАС Владимир Мишеловин.
Госдума в ноябре приняла в первом чтении законопроект о виноградарстве и виноделии в России. Документ устанавливает правовые и организационные основы производства, оборота и потребления продукции виноградарства и виноделия. Отдельные положения проекта вызвали дискуссию в отрасли, в частности, предложение о введении запрета на использование импортных виноматериалов при производстве вина в России.
"Нужно очень аккуратно относиться к настолько преференциальному режиму для российских вин. Например, на наш взгляд, запрет на использование виноматериалов, которые сегодня ввозятся в Россию из-за рубежа, жестко вводить не надо, сегодня это преждевременно", - сказал Мишеловин. "Вообще не должно быть ограничений", - добавил он.
Представитель ФАС отметил, ссылаясь на оценку экспертов, что сейчас доля легально ввозимого в Россию импортного виноматериала хоть и значительна, но не столь велика по сравнению с российским. "Однако импорт влияет на рынок, и даже наши крупнейшие производители вина все равно пользуются определенным его объемом", - указал начальник управления службы.
Логичнее, по его словам, было бы увеличивать выращивание российского винограда. "Возможно, следует сосредоточить внимание на предоставлении преференций для развития именно посадок винограда, чтобы к условному 2025 году наша винодельческая отрасль была полностью обеспечена отечественным виноградом", - предположил Мишеловин.
"Не стоит забывать, что Россия - все же зона рискованного земледелия. Предположим, а если случатся заморозки, виноградники погибнут - и что произойдет? Импортный виноматериал запрещен, а своего не хватает - это будет коллапс для нашей винной отрасли. Поэтому мы против жестких запретов. Мы говорим, что регуляторный экстремизм в этом вопросе не нужен, нужно идти поступательным путем", - заключил он.
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Владимир МишеловинФедеральная антимонопольная служба РФГосдума РФРоссияЭкономика
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