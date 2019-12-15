Кремль назвал условие продления транзита газа через Украину

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Россия готова продолжать транзит газа через Украину при сохранении условий экономической и коммерческой целесообразности для "Газпрома", сообщил в эфире программы "Большая игра" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Остаются ли трудности? Да, остаются. Их еще предстоит преодолеть нашим переговорщикам. Ряд позиций по-прежнему остаются неприемлемыми для российской стороны, об этом говорил наш президент", — сказал Песков.
Он напомнил, что Москва готова продолжать поставлять газ через Украину даже при условии диверсификации маршрутов поставки энергоресурсов.
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Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил в эфире телеканала "1+1", что контракт на транзит российского газа через Украину будет подписан.
Он отметил, что этот договор важен не только для Киева, но и для Европы.
Зеленский рассказал, что все стороны настроены на подписание документа, при этом главный вопрос заключается в сроках действия контракта. Россия предложила контракт на год, а Украина — на десять.
В то же время исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщил РИА Новости о достижении предварительных договоренностей по транзиту российского газа.
Он добавил, что дата следующей встречи пока не установлена и будет зависеть от прогресса на переговорах. При этом Витренко отметил, что "пока рано говорить о согласованном варианте" нового договора.
"Мы занимаем максимально конструктивную позицию. Активная работа продолжается", — также написал он на своей странице в Facebook.
Ситуация с контрактом
Текущая договоренность по транзиту российского топлива завершается в конце этого года.
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На "нормандском саммите", где состоялась первая встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, стороны также обсудили газовую проблематику. По итогам переговоров украинский лидер заявил, что этот вопрос "удалось разблокировать".
В частности, в Киеве согласны получить выплату в размере трех миллиардов долларов по решению Стокгольмского арбитража голубым топливом. Кроме того, Украина хочет подписать долгосрочный контракт.
В свою очередь, Москва настаивает, что новое соглашение может быть заключено только при условии взаимного отказа от претензий в международном арбитраже и прекращения судебных разбирательств.
Ранее украинский министр Алексей Оржель выразил уверенность, что стороны подпишут контракт на взаимовыгодных условиях в январе.
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