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https://ria.ru/20191215/1562419631.html
Кремль назвал условие продления транзита газа через Украину
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РИА Новости

Кремль назвал условие продления транзита газа через Украину

20:34 15.12.2019 (обновлено: 05:08 16.12.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГазоизмерительная станция "Суджа" в Курской области
Газоизмерительная станция Суджа в Курской области
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Россия готова продолжать транзит газа через Украину при сохранении условий экономической и коммерческой целесообразности для "Газпрома", сообщил в эфире программы "Большая игра" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Остаются ли трудности? Да, остаются. Их еще предстоит преодолеть нашим переговорщикам. Ряд позиций по-прежнему остаются неприемлемыми для российской стороны, об этом говорил наш президент", — сказал Песков.
Он напомнил, что Москва готова продолжать поставлять газ через Украину даже при условии диверсификации маршрутов поставки энергоресурсов.
Сотрудник газокомпрессорной станции в Украине
13 декабря, 08:00
Транзита не будет: Украина сама себя перехитрила
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил в эфире телеканала "1+1", что контракт на транзит российского газа через Украину будет подписан.
Он отметил, что этот договор важен не только для Киева, но и для Европы.
Зеленский рассказал, что все стороны настроены на подписание документа, при этом главный вопрос заключается в сроках действия контракта. Россия предложила контракт на год, а Украина — на десять.
В то же время исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщил РИА Новости о достижении предварительных договоренностей по транзиту российского газа.
Он добавил, что дата следующей встречи пока не установлена и будет зависеть от прогресса на переговорах. При этом Витренко отметил, что "пока рано говорить о согласованном варианте" нового договора.
"Мы занимаем максимально конструктивную позицию. Активная работа продолжается", — также написал он на своей странице в Facebook.

Ситуация с контрактом

Текущая договоренность по транзиту российского топлива завершается в конце этого года.
Газораспределительная станция в Львовской области
12 декабря, 17:15
На Украине рассказали об угрозах для Киева от прекращения транзита
На "нормандском саммите", где состоялась первая встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, стороны также обсудили газовую проблематику. По итогам переговоров украинский лидер заявил, что этот вопрос "удалось разблокировать".
В частности, в Киеве согласны получить выплату в размере трех миллиардов долларов по решению Стокгольмского арбитража голубым топливом. Кроме того, Украина хочет подписать долгосрочный контракт.
В свою очередь, Москва настаивает, что новое соглашение может быть заключено только при условии взаимного отказа от претензий в международном арбитраже и прекращения судебных разбирательств.
Ранее украинский министр Алексей Оржель выразил уверенность, что стороны подпишут контракт на взаимовыгодных условиях в январе.
Газораспределительная станция ОАО Газпром
13 декабря, 02:45
История газовых конфликтов России и Украины
24213155
Обсудить 9
Ситуация на УкраинеГазпромВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковВладимир ПутинЭкономика
Популярные комментарии
"Россия готова продолжать транзит газа через Украину при сохранении условий экономической и коммерческой целесообразности для "Газпрома"" Почему для "Газпрома"?, а не для России или россиян?
16 декабря, 00:08
Bell. .
1112007
А у нас в России газ, а на Украине- газопровод . Вот. А транспортировать по нему дрова нельзя .)))
15 декабря, 21:01
iil.1964
1151003
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