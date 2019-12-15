Кремль назвал условие продления транзита газа через Украину

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. готова продолжать транзит газа через Украину при сохранении условий экономической и коммерческой целесообразности для "Газпрома", сообщил в эфире программы Россия готова продолжать транзит газа через Украину при сохранении условий экономической и коммерческой целесообразности для "Газпрома", сообщил в эфире программы "Большая игра" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

"Остаются ли трудности? Да, остаются. Их еще предстоит преодолеть нашим переговорщикам. Ряд позиций по-прежнему остаются неприемлемыми для российской стороны, об этом говорил наш президент", — сказал Песков.

Он напомнил, что Москва готова продолжать поставлять газ через Украину даже при условии диверсификации маршрутов поставки энергоресурсов.

Он отметил, что этот договор важен не только для Киева, но и для Европы.

Зеленский рассказал, что все стороны настроены на подписание документа, при этом главный вопрос заключается в сроках действия контракта. Россия предложила контракт на год, а Украина — на десять.

В то же время исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщил РИА Новости о достижении предварительных договоренностей по транзиту российского газа.

Он добавил, что дата следующей встречи пока не установлена и будет зависеть от прогресса на переговорах. При этом Витренко отметил, что "пока рано говорить о согласованном варианте" нового договора.

"Мы занимаем максимально конструктивную позицию. Активная работа продолжается", — также написал он на своей странице в Facebook

Ситуация с контрактом

Текущая договоренность по транзиту российского топлива завершается в конце этого года.

На "нормандском саммите", где состоялась первая встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, стороны также обсудили газовую проблематику. По итогам переговоров украинский лидер заявил, что этот вопрос "удалось разблокировать".

В частности, в Киеве согласны получить выплату в размере трех миллиардов долларов по решению Стокгольмского арбитража голубым топливом. Кроме того, Украина хочет подписать долгосрочный контракт.

В свою очередь, Москва настаивает, что новое соглашение может быть заключено только при условии взаимного отказа от претензий в международном арбитраже и прекращения судебных разбирательств.