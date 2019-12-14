Сомнолог оценил перечень вызывающих бессонницу продуктов

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Руководитель Центра медицины сна МГУ им. М. В. Ломоносова Александр Калинкин рассказал RT, что исследование американских ученых только подчеркивает сильную связь механизма нарушения сна с соматическим здоровьем.
Он пояснил, что повышенный уровень инсулина приводит к выбросу кортизола и адреналина, которые и отвечают за бодрствование человека.
Калинкин подтвердил, что переедание на ночь, повышающее уровень глюкозы в крови, ухудшает качество сна.
Кроме того, проблемы со сном, как пояснил сомнолог, ухудшают углеводный, белковый и жировой обмен, плоть до нарушения активности генома.
Ранее ученые из Колледжа врачей и хирургов при Колумбийском университете пришли к выводу, что употребление продуктов с высоким содержанием рафинированных углеводов увеличивает риск возникновения бессонницы из-за повышения уровня сахара в крови.