Сомнолог оценил перечень вызывающих бессонницу продуктов

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Руководитель Центра медицины сна Руководитель Центра медицины сна МГУ им. М. В. Ломоносова Александр Калинкин рассказал RT , что исследование американских ученых только подчеркивает сильную связь механизма нарушения сна с соматическим здоровьем.

Он пояснил, что повышенный уровень инсулина приводит к выбросу кортизола и адреналина, которые и отвечают за бодрствование человека.

Калинкин подтвердил, что переедание на ночь, повышающее уровень глюкозы в крови, ухудшает качество сна.

Кроме того, проблемы со сном, как пояснил сомнолог, ухудшают углеводный, белковый и жировой обмен, плоть до нарушения активности генома.