В Совфеде предположили, зачем КНДР провела новые испытания

Академия оборонных наук КНДР в субботу заявила об очередном испытании , проведенном на космодроме Сохэ.

"Конечно, в России разочарованы последними сообщениями из Пхеньяна. Не думаю, что стоит спешить, говоря о срыве переговоров между КНДР и США о денуклеризации Корейского полуострова. Но поводов для беспокойства предостаточно", - отметил сенатор.

Клинцевич полагает, что, видимо, последние испытания, о которых сообщила Академия оборонных наук Северной Кореи, - своего рода демонстрация силы. "Таким образом США дают понять, что в КНДР ждут от них реальных встречных шагов, прежде всего, снятия хотя бы части санкций", - отметил политик.

Теперь, по его словам, мяч на стороне США: если они опять не отреагируют или, что еще хуже, впадут в прежнюю риторику, то ситуация может выйти из-под контроля. "Причем, нет никакой уверенности, что в обозримом будущем получится вновь запустить процесс денуклеризации полуострова. Словом, ситуация критическая", - подчеркнул Клинцевич.