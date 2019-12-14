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В Совфеде предположили, зачем КНДР провела новые испытания
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РИА Новости

В Совфеде предположили, зачем КНДР провела новые испытания

13:04 14.12.2019
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© AP Photo / David GuttenfelderСеверокорейский военнослужащий на космодроме Сохэ в провинции Пхёнан-Пукто, КНДР
Северокорейский военнослужащий на космодроме Сохэ в провинции Пхёнан-Пукто, КНДР
© AP Photo / David Guttenfelder
Северокорейский военнослужащий на космодроме Сохэ в провинции Пхёнан-Пукто, КНДР. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. КНДР, проводя очередные ракетные испытания, ждет встречных шагов от США по переговорному процессу и смягчению санкционного режима, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
Академия оборонных наук КНДР в субботу заявила об очередном испытании, проведенном на космодроме Сохэ.
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"Конечно, в России разочарованы последними сообщениями из Пхеньяна. Не думаю, что стоит спешить, говоря о срыве переговоров между КНДР и США о денуклеризации Корейского полуострова. Но поводов для беспокойства предостаточно", - отметил сенатор.
Клинцевич полагает, что, видимо, последние испытания, о которых сообщила Академия оборонных наук Северной Кореи, - своего рода демонстрация силы. "Таким образом США дают понять, что в КНДР ждут от них реальных встречных шагов, прежде всего, снятия хотя бы части санкций", - отметил политик.
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Теперь, по его словам, мяч на стороне США: если они опять не отреагируют или, что еще хуже, впадут в прежнюю риторику, то ситуация может выйти из-под контроля. "Причем, нет никакой уверенности, что в обозримом будущем получится вновь запустить процесс денуклеризации полуострова. Словом, ситуация критическая", - подчеркнул Клинцевич.
Он напомнил, что переговоры с КНДР США называли своим важнейшим внешнеполитическим успехом. "Судя по всему, это далеко не так. США уже отвыкли вести переговоры, идя на компромиссы… И в этом, на мой взгляд, корень всех проблем", - заключил Клинцевич.
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Совет Федерации РФФранц КлинцевичКНДРСШАВ мире
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