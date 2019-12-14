КНДР сообщила о важном испытании на космодроме

СЕУЛ, 14 дек — РИА Новости. Академия оборонных наук Академия оборонных наук КНДР заявила об очередном испытании, проведенном на космодроме Сохэ.

Как следует из сообщения, испытание состоялось 13 декабря с 22:41 по 22:48 (16:41-16:48 мск).

"Наши ученые оборонных наук удостоились огромной чести получить горячие поздравления от Центрального комитета партии. Результаты в оборонном деле, которых мы достигаем один за другим в последнее время, будут применены, чтобы поднять на еще один уровень надежный потенциал стратегического ядерного сдерживания КНДР", — говорится в заявлении, опубликованном Центральным телеграфным агентством Северной Кореи ( ЦТАК ).

Неделю назад Академия оборонных наук уже заявляла об успешном испытании на космодроме Сохэ, которое в ближайшем будущем может оказать "существенное влияние на изменение стратегического положения республики". По мнению экспертов, речь может идти о тестировании твердотопливного двигателя для межконтинентальных баллистических ракет.

Ядерная программа КНДР многие годы вызывает озабоченность мирового сообщества, ее развитие спровоцировало введение санкций со стороны Совбеза ООН. Однако после серии ракетных и ядерных испытаний в 2017 году Пхеньян заявил, что достиг цели и готов к денуклеаризации, под которой подразумевает вывод ядерного оружия со всего Корейского полуострова и получение гарантий безопасности.

После этого состоялись два саммита США — КНДР, на которых стороны договорились двигаться к денуклеаризации и нормализации отношений. Но в последнее время этот диалог застопорился. Вашингтон требует от Пхеньяна более решительных действий по отказу от ядерного оружия, а КНДР отмечает, что США вообще ничего не предпринимают в ответ на ее добровольные шаги по денуклеаризации.

После того как встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в Ханое закончилась провалом, Пхеньян взял на себя обязательство лишь не проводить ядерные испытания и запуски межконтинентальных баллистических ракет, однако это не касается испытаний двигателей, запуска спутников или баллистических ракет средней и малой дальности.