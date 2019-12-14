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2019-12-14T11:58+0300
https://ria.ru/20191214/1562388334.html
КНДР сообщила о важном испытании на космодроме
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РИА Новости

КНДР сообщила о важном испытании на космодроме

09:34 14.12.2019 (обновлено: 11:58 14.12.2019)
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© AP Photo / David GuttenfelderСеверокорейский военнослужащий на космодроме Сохэ в провинции Пхёнан-Пукто, КНДР
Северокорейский военнослужащий на космодроме Сохэ в провинции Пхёнан-Пукто, КНДР
© AP Photo / David Guttenfelder
СЕУЛ, 14 дек — РИА Новости. Академия оборонных наук КНДР заявила об очередном испытании, проведенном на космодроме Сохэ.
Как следует из сообщения, испытание состоялось 13 декабря с 22:41 по 22:48 (16:41-16:48 мск).
"Наши ученые оборонных наук удостоились огромной чести получить горячие поздравления от Центрального комитета партии. Результаты в оборонном деле, которых мы достигаем один за другим в последнее время, будут применены, чтобы поднять на еще один уровень надежный потенциал стратегического ядерного сдерживания КНДР", — говорится в заявлении, опубликованном Центральным телеграфным агентством Северной Кореи (ЦТАК).
Неделю назад Академия оборонных наук уже заявляла об успешном испытании на космодроме Сохэ, которое в ближайшем будущем может оказать "существенное влияние на изменение стратегического положения республики". По мнению экспертов, речь может идти о тестировании твердотопливного двигателя для межконтинентальных баллистических ракет.
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В Южной Корее обеспокоены испытаниями ракетного двигателя КНДР
Ядерная программа КНДР многие годы вызывает озабоченность мирового сообщества, ее развитие спровоцировало введение санкций со стороны Совбеза ООН. Однако после серии ракетных и ядерных испытаний в 2017 году Пхеньян заявил, что достиг цели и готов к денуклеаризации, под которой подразумевает вывод ядерного оружия со всего Корейского полуострова и получение гарантий безопасности.
После этого состоялись два саммита США — КНДР, на которых стороны договорились двигаться к денуклеаризации и нормализации отношений. Но в последнее время этот диалог застопорился. Вашингтон требует от Пхеньяна более решительных действий по отказу от ядерного оружия, а КНДР отмечает, что США вообще ничего не предпринимают в ответ на ее добровольные шаги по денуклеаризации.
После того как встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в Ханое закончилась провалом, Пхеньян взял на себя обязательство лишь не проводить ядерные испытания и запуски межконтинентальных баллистических ракет, однако это не касается испытаний двигателей, запуска спутников или баллистических ракет средней и малой дальности.
В последние месяцы КНДР все чаще напоминает, что в конце года истекает срок, за который Вашингтон должен представить Пхеньяну новые предложения по урегулированию ситуации на Корейском полуострове. Как заявил северокорейский МИД, КНДР сделала уже достаточно шагов навстречу США, и если Вашингтон не предпримет ничего в ответ, то получит соответствующий "подарок на Рождество".
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КНДРВ мире
Популярные комментарии
Америкосы попрыгали, погрозили корейцам, но никаких действий военного характера не будет никогда- америкосы не лезут к тем, кто может по носу щелкнуть в ответ. Это еще один сдерживающий америкосов фактор.
14 декабря, 11:35
barabashkg
2570000
Сдается мне что "о тестировании твердотопливного двигателя для межконтинентальных баллистических ракет." и речи не идет. Скорее всего северо-корейцы собираются спутник на орбиту запустить! Возможно спутник-разведчик. А это уже другое направление в безопасности.
14 декабря, 12:14
ДАДроид Андроид
1806000
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