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2019-12-14T09:11+0300
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Пригожин прокомментировал второе за неделю ДТП с сыном Валерии
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РИА Новости

Пригожин прокомментировал второе за неделю ДТП с сыном Валерии

09:11 14.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкИосиф Пригожин
Иосиф Пригожин
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Иосиф Пригожин. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Российский продюсер Иосиф Пригожин в беседе с "Газетой.Ru" рассказал, что сын певицы Валерии Арсений Шульгин находится в нормальном состоянии после второго за неделю ДТП.
"Если честно не знаю даже, что такое происходит. Не знаю, что явилось причиной. Только выписались, и в них врезались", — заявил Пригожин.
Ранее сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП в Ленинградской области. За рулем находилась его девушка. После выписки из больницы Шульгин в своем аккаунте в Instagram заявил, что снова попал в аварию. Автомобиль, в котором он находился, врезался в автобус.
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КультураАрсений ШульгинВалерияИосиф ПригожинВалерия (Алла Перфилова)Ленинградская областьРоссияПроисшествия
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