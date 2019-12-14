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2019-12-14T16:22+0300
https://ria.ru/20191214/1562386720.html
Гидрометцентр пообещал аномальную погоду в европейской части России
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РИА Новости

Гидрометцентр пообещал аномальную погоду в европейской части России

07:57 14.12.2019 (обновлено: 16:22 14.12.2019)
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПрохожие на Красной площади в городе Москве
Прохожие на Красной площади в городе Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. В ближайшие дни в европейской части России резко потеплеет. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра.
Температура превысит обычные для середины декабря значения на пять-восемь градусов, поэтому погода будет больше походить на ноябрьскую. Причиной таких отклонений синоптики называют атлантические циклоны, которые перемещаются вдоль арктического побережья и несут с собой теплый воздух Атлантики.
Сильнее всего эту аномалию ощутят жители северо-восточных районов страны, в частности Ненецкого автономного округа и Республики Коми. Вместо 30-градусных морозов температура поднимется до минус десяти-пятнадцати. Местами ожидается оттепель.
В Ленинградской, Псковской и Новгородской областях, а также в Карелии столбики термометров будут на уровне нуля.
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На юге европейской части России местами ожидаются дождь, гололед, а также туманы. Ночью в Ростовской и Волгоградской областях температура опустится до минус 12, днем — до минус пяти. В Краснодарском крае потеплеет до плюс 15. На Северном Кавказе прохладнее: от трех до восьми градусов тепла. В Крыму возможны небольшие дожди, местами туман. Днем воздух прогреется до плюс девяти-четырнадцати.
В Москве в воскресенье ожидается потепление до плюс трех.
Ранее исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что этой зимой жителей европейской части России, Красноярского края и Западной Сибири ожидают частые смены погоды — в какой-то момент теплая погода может смениться волной холода и наоборот.
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Северный КавказМоскваВолгоградская областьРостовская областьКраснодарский крайКрасноярский крайЛенинградская областьПсковская областьКарелияНенецкий автономный округЗападная СибирьРоман ВильфандГидрометцентрКомиОбщество
Популярные комментарии
Из за того что повырубали леса в Сибири. Торнадо ещё придёт. В Кировской области уже бывают.
14 декабря, 10:14
Валентина Евсеева
33024019
Мы и сейчас прекрасно видим что она аномальная.
14 декабря, 08:44
Виктор Новожилов
4420200
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