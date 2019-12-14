Гидрометцентр пообещал аномальную погоду в европейской части России

Температура превысит обычные для середины декабря значения на пять-восемь градусов, поэтому погода будет больше походить на ноябрьскую. Причиной таких отклонений синоптики называют атлантические циклоны, которые перемещаются вдоль арктического побережья и несут с собой теплый воздух Атлантики.