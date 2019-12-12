Россиян предупредили о волнах холода зимой

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с "Российской газетой" заявил, что жителей некоторых регионов России ожидают волны холода.
Однако точно предсказать, в какие именно дни их ждать, нельзя, подчеркнул синоптик.
По его словам, главные факторы, влияющие на прогнозы, — индекс североатлантического колебания и индекс арктической осцилляции.
2 декабря, 03:10Гидрометцентр предупредил об аномально теплой погоде в декабре
По прогнозам синоптиков, этой зимой будет отрицательная фаза североатлантического колебания, что означает частые нарушения зональной циркуляции.
"Раз частые нарушения, значит, частые смены режима погоды", — рассказал Вильфанд, уточнив, что скачки температуры будут наблюдаться не только в московском регионе.
Он пояснил, что есть понятие "первый синоптический район" — в него входят европейская территория России, Западная Сибирь, а также Западная и Восточная Европа. Таким образом, погода будет неоднородной и в Красноярском крае, в Западной Сибири, а также на европейской территории страны.
"Значит, в какой-то момент времени может быть либо очень теплая погода, либо очень холодная погода", — сказал Вильфанд.
А затем, добавил синоптик, процесс сменится прямо противоположным.