Специалисты рассказали об опасностях тайского массажа

БАНГКОК, 14 дек – РИА Новости, Евгений Беленький. Беременность и ряд сосудистых заболеваний являются противопоказаниями к тайскому массажу, который 13 декабря был внесен в список нематериального мирового наследия Беременность и ряд сосудистых заболеваний являются противопоказаниями к тайскому массажу, который 13 декабря был внесен в список нематериального мирового наследия ЮНЕСКО , рассказали РИА Новости мастера традиционного тайского массажа.

Мастер тайского массажа Супхисара предупредила, что у этой древней и очень полезной расслабляющей практики есть ограничения и противопоказания. "Нас сразу в начале учебы предупредили, что беременным женщинам на начальном этапе беременности – в первые четыре месяца – массаж вообще делать нельзя, есть опасность выкидыша", - рассказала она.

"Нельзя делать массаж ног при варикозе, это может расширить зону варикозного поражения вен. Если у человека тромбофлебит или тромбоз, массаж также противопоказан совсем, потому что он тогда просто опасен для жизни. Бывали случаи, когда неумелая массажистка вызывала своими действиями отрыв тромба, и человек умирал прямо на массажном столе", - добавила она.

Поэтому, по ее словам, традиционный тайский массаж должен начинаться с разговора с пациентом. "Массажист должен выяснить, нет ли у пациента тех болезней или состояний, при которых массаж делать нельзя", - пояснила Супхисара. Во время сеанса хороший мастер обязан постоянно спрашивать пациента, нет ли у него болевых ощущений, и корректировать нагрузку, добавила она.

"Это тоже важно, ведь нужно дозировать усилия, фактически, дозировать болевые ощущения у клиента, понимать, кто что может выдержать. На первом массаже обычно стараешься работать в более легком и мягком режиме, постепенно увеличивая нагрузки на последующих сеансах", - рассказала Супхисара.

Россиянин Александр, окончивший 200-часовой курс тайского массажа в монастыре Ват Пхо несколько лет назад, объяснил, как уберечь себя от недобросовестных "массажистов". "В тайском массаже очень важна последовательность действий. Непрофессионала можно сразу определить по ее нарушению", - сказал он.

"Начинается сеанс с пятки и стопы, потом переход на ноги – сверху вниз, от бедра к колену и ниже, к икре и голеностопу. Причем сначала массируется одна нога, затем – противоположная рука, затем вторая нога и противоположная ей рука, и только потом массажист переходит к спине, шее и груди", - пояснил Александр.

"Если пациент пришел на массаж впервые, его не должны сильно "ломать" и с силой нажимать локтями на мышечные узлы и сочленения. Локтевой и коленный нажим – это один из основных "инструментов" тайского массажа, и по его исполнению видно, хорош массажист или нет. И в любом случае, при возникновении болевых ощущений любой интенсивности необходимо сказать о них массажисту немедленно", - отметил специалист.