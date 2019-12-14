В Госдуме раскритиковали Киев за заявления о "Северном потоке — 2"

Ранее украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Киев рассчитывает на остановку строительства трубопровода с помощью санкций, заложенных в новый оборонный бюджет Соединенных Штатов . Белик отметил, что в этом вопросе Вашингтон руководствуется лишь экономическими мотивами с расчетом на то, что ему удастся продвинуть сланцевый газ на европейский рынок.

"А неуместная радость официального Киева в который раз стала отличной ширмой для истинных намерений американских "партнеров" Украины", — сказал депутат.

Он подчеркнул, что Киеву следует быть осторожным с подобными высказываниями, поскольку в этом газопроводе заинтересована "вся Европа".

"Вряд ли Европе нужна страна, которую не особо волнуют интересы "большой европейской семьи", — добавил парламентарий.