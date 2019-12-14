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В Госдуме раскритиковали Киев за заявления о "Северном потоке — 2"
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РИА Новости

В Госдуме раскритиковали Киев за заявления о "Северном потоке — 2"

01:12 14.12.2019 (обновлено: 02:19 14.12.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУчасток строительства газопровода "Северный поток — 2"
Участок строительства газопровода Северный поток — 2
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Участок строительства газопровода "Северный поток — 2". Архивное фото
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Киев надеется, что санкции Вашингтона смогут остановить реализацию проекта российского газопровода газопровода "Северный поток — 2" , однако ограничительные меры направлены не "на спасение Украины", заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик в комментарии телеканалу RT.
Ранее украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Киев рассчитывает на остановку строительства трубопровода с помощью санкций, заложенных в новый оборонный бюджет Соединенных Штатов. Белик отметил, что в этом вопросе Вашингтон руководствуется лишь экономическими мотивами с расчетом на то, что ему удастся продвинуть сланцевый газ на европейский рынок.
"А неуместная радость официального Киева в который раз стала отличной ширмой для истинных намерений американских "партнеров" Украины", — сказал депутат.
Он подчеркнул, что Киеву следует быть осторожным с подобными высказываниями, поскольку в этом газопроводе заинтересована "вся Европа".
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"Вряд ли Европе нужна страна, которую не особо волнуют интересы "большой европейской семьи", — добавил парламентарий.
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
Северный поток — 2
30 сентября, 11:18
"Северный поток — 2"
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Дмитрий КулебаГосдума РФРоссияУкраинаСитуация на УкраинеСеверный поток — 2Дмитрий БеликСШАВ мире
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