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2019-12-13T23:00+0300
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Киев надеется на остановку "Северного потока — 2" на фоне санкций США
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РИА Новости

Киев надеется на остановку "Северного потока — 2" на фоне санкций США

23:00 13.12.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Ленинградской области
Строительство газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 13 дек – РИА Новости. Украина надеется, что заложенные в новый оборонный бюджет США санкции против "Северного потока — 2" остановят реализацию данного проекта, заявил вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
Ранее сенат и палата представителей США согласовали оборонный бюджет на 2020 год. Его уже одобрила нижняя палата конгресса, и после одобрения сената документ должен поступить на подпись президенту страны Дональду Трампу. Он уже заявил, что готов незамедлительно подписать документ. Оборонный бюджет закладывает средства на "противодействие России" в различных областях, санкции против "Северного потока-2", а также выделение 300 миллионов долларов на помощь Украине.
Кулеба, выступая в экспертном центре German Marshall Fund в Вашингтоне, поблагодарил американских законодателей за включение санкций против России в оборонный бюджет. По его словам, остановка "Северного потока-2" необходима для "стратегического баланса в Европе" и ее "энергетической безопасности".
"Компаниям, которые занимаются прокладкой трубопроводов под "Северный поток-2", нужно незамедлительно прекратить свою деятельность", - сказал вице-премьер.
По его мнению, над этим должны работать в Вашингтоне.
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии
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Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
Против "Северного потока-2" активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Они называют проект политическим и угрожающим энергобезопасности Европы. Российская сторона неоднократно заявляла, что "Северный поток-2" является абсолютно коммерческим и конкурентным проектом, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.
Северный поток — 2
30 сентября, 11:18
"Северный поток — 2"
879101539
Обсудить 15
Северный поток — 2Дмитрий КулебаДональд ТрампРоссияСШАУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Ну почему российский газ из СП2 угрожает энергетической безопасности Европы, а российский газ из украинской ГТС не угрожает. Поясните убогому?
13 декабря, 23:31
АСАндрей Ст
3951001
Вообще весь газ мире должен проходить через Украину..
14 декабря, 00:01
Андрей Дашков
6281010
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