Киев надеется на остановку "Северного потока — 2" на фоне санкций США

Ранее сенат и палата представителей США согласовали оборонный бюджет на 2020 год. Его уже одобрила нижняя палата конгресса, и после одобрения сената документ должен поступить на подпись президенту страны Дональду Трампу. Он уже заявил, что готов незамедлительно подписать документ. Оборонный бюджет закладывает средства на "противодействие России" в различных областях, санкции против "Северного потока-2", а также выделение 300 миллионов долларов на помощь Украине.

Кулеба, выступая в экспертном центре German Marshall Fund в Вашингтоне, поблагодарил американских законодателей за включение санкций против России в оборонный бюджет. По его словам, остановка "Северного потока-2" необходима для "стратегического баланса в Европе" и ее "энергетической безопасности".

"Компаниям, которые занимаются прокладкой трубопроводов под "Северный поток-2", нужно незамедлительно прекратить свою деятельность", - сказал вице-премьер.

По его мнению, над этим должны работать в Вашингтоне.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.