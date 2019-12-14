Песков оценил сообщения о "повышенных тонах" на саммите в Париже

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Попытки перехода беседы на повышенных тонах в ходе "нормандского" саммита в Париже были, но разговор был рабочим, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Попытки перехода беседы на повышенных тонах в ходе "нормандского" саммита в Париже были, но разговор был рабочим, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков

"Попытки были. Разговор был рабочий", - сказал Песков, отвечая на вопрос, правда ли, что переговоры проходили на повышенных тонах с украинской стороной, которая пыталась изменить Минские соглашения.

Первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки" - РФ, Украины, Франции и Германии - завершился в Париже в ночь на вторник принятием совместного коммюнике и договоренностями встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе.

В документе подчеркнуто, что Минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском" формате, предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Кроме того, лидеры "нормандской четверки" призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе.