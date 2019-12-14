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2019-12-14T02:50+0300
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Песков оценил сообщения о "повышенных тонах" на саммите в Париже
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РИА Новости

Песков оценил сообщения о "повышенных тонах" на саммите в Париже

00:03 14.12.2019 (обновлено: 02:50 14.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Попытки перехода беседы на повышенных тонах в ходе "нормандского" саммита в Париже были, но разговор был рабочим, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее замминистра иностранных дел России Андрей Руденко, выступая на площадке клуба "Валдай", заявил, что разговор на саммите в Париже иногда велся на повышенных тонах, но Россия действовала эффективно, не дав изменить Минские соглашения. По его словам, "какое-то время там были даже идеи серьезным образом переработать тот документ ... но твердость нашего лидера это все предотвратила".
"Попытки были. Разговор был рабочий", - сказал Песков, отвечая на вопрос, правда ли, что переговоры проходили на повышенных тонах с украинской стороной, которая пыталась изменить Минские соглашения.
Первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки" - РФ, Украины, Франции и Германии - завершился в Париже в ночь на вторник принятием совместного коммюнике и договоренностями встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе.
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В документе подчеркнуто, что Минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском" формате, предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Кроме того, лидеры "нормандской четверки" призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Встреча лидеров нормандской четверки
10 декабря, 06:17
Саммит в Париже: "Договорились продолжать договариваться"
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"Нормандский" саммит в ПарижеСитуация в ДНР и ЛНР"Нормандская четверка"ДонбассДмитрий ПесковРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
После напоминания о сортире и мочилове все как-то успокоились и все, что было нужно, подписали.
14 декабря, 00:06
Von Stirliz
530101
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